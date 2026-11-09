Karadeniz cephesinde ortak hareket: Romanya, Bulgaristan ve Türkiye deniz güvenliğini güçlendiriyor

Von der Leyen ile Dan Karadeniz'de güvenliği görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz turunun ilk durağı Romanya'da Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının merkezinde Karadeniz'de artan güvenlik endişeleri, bölgesel iş birlikleri ve zirve kapsamında planlanan yatırım ve destekler yer aldı.

Romanya'nın ön cephesi ve hibrit tehditler:

Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Karadeniz güvenliğinin sadece Romanya için değil, tüm Avrupa için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Ukrayna’daki savaşı ve ülkenin yeniden inşasını konuşuyorsak, güvenli bir Karadeniz olmadan Ukrayna’da kalıcı barıştan ya da etkili bir yeniden inşa sürecinden söz edemeyiz" dedi. Dan ayrıca son dönemde bölgede yaşanan olayların "hibrit savaşın farklı unsurları" olduğuna vurgu yaparak, "Rusya, Ukrayna’da beş sene önce başlattığı savaşı açık bir şekilde tırmandırmaya ve Avrupa ülkelerini de çatışmanın içine çekmeye çalışıyor" değerlendirmesini paylaştı.

AB'nin somut desteği ve iş birliği çağrısı:

Von der Leyen, Romanya'nın Avrupa güvenliğinin ön cephesinde bulunduğunu ve NATO açısından kritik bir ortak olduğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı, Romanya açıklarındaki ticaret gemilerinin insansız hava araçlarıyla hedef alınmasına ve denizcilerin yaşamını yitirmesine değinerek, Romanya’nın yanında olduklarını ve Avrupa’nın birlik içinde güçlü bir yanıt vereceğine güvenilebileceğini belirtti.

Von der Leyen, Karadeniz'de seyrüsefer serbestliğinin korunmasının önemini vurguladı ve bölgenin Avrupa, Ukrayna ekonomisi ile küresel gıda güvenliği açısından bir ticaret koridoru olduğunu hatırlattı. Gözetimin güçlendirilmesinde AB'nin uydu programı Copernicus'un sağlayacağı görüntülerin rol oynayabileceğini belirtti ve Avrupa'nın bilgi kirliliğiyle mücadele edeceğini ifade etti.

Komisyon Başkanı, Romanya'yı AB'nin ortak savunma fonundan faydalanarak Karadeniz'i daha iyi korumak için gerekli kabiliyetlere yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirtti ve "Bugün Romanya makamlarına arama kurtarma operasyonları için ilave 10 milyon euro finansman sağlanacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum."

Karadeniz Güvenlik Merkezi ve bölgesel katılım:

Von der Leyen, Romanya ve Bulgaristan tarafından başlatılan Karadeniz Güvenlik Merkezi'nin AB desteğiyle hayata geçirilmesinin planlandığını ve Türkiye, Ukrayna ile Moldova'nın bölgesel ortaklar olarak katılımının hedeflendiğini açıkladı. Girişimin tamamlanması için "net bir takvim ve bu amaçla tahsis edilmiş 50 milyon euroluk bir finansman olacak" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ayrıca, "Romanya, Bulgaristan ve Türkiye arasında denizcilik alanındaki iş birliğinin güçlenmesini memnuniyetle karşılıyorum. Savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda aciliyet bilinciyle hareket etmeliyiz" diyerek bölgesel koordinasyon çağrısını yinelendi.

Barış görüşmeleri ve Avrupa'nın rolü:

Barış görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Avrupalı ortakların desteğini talep ettiğini ve AB'nin bu desteği verdiğini söyledi. Von der Leyen, görüşmelerin amacının "Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sona erdirmek" olduğunu belirtti ve savaş sonrası istikrar ile yeniden inşa için bir refah planı üzerinde çalışıldığını aktardı.

Komisyon Başkanı, Avrupa'nın güvenlik mimarisi hakkındaki görüşmelerin ancak Ukrayna'da ateşkes sağlandıktan sonra, uygun platformlarda ve özellikle NATO müttefikleri ile AB üyelerinin katılımıyla ele alınması gerektiğini vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Romanya, Bulgaristan ve Türkiye arasında denizcilik alanındaki iş birliğinin güçlenmesini memnuniyetle karşılıyorum. Savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda aciliyet bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.