Karşıyaka’da ritim bozulmadı: evinde 95-79 ile galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Karşıyaka, ev sahibi avantajını kullanarak Çayırova Belediyesi karşısında 95-79’luk skorla zafere ulaştı. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynandı ve iki takım da hücumda etkin anlar bulsa da Karşıyaka son periyotta farkı koruyarak maçı kopardı.

oyun özeti:

Karşıyaka maç boyunca dengeli bir skor dağılımı sergiledi; özellikle ikinci devrede bulduğu sayılarla farkı açtı. İlk periyot 24-22 tamamlanırken, devreye 48-41 önde giren ev sahibi, üçüncü periyodu da 71-62 üstün tamamladı ve finalde skoru 95-79’a taşıdı. Karşıyaka’da Steven Enoch ve Ishmael El-Amin öne çıkan isimler olurken, Çayırova’da Jordan Crawford ve Fabian White Jr. takımını sırtlayan oyuncular arasındaydı.

kadrolar ve istatistik öne çıkanlar:

Karşıyaka kadrosunda Muhaymin Mustafa 8, Briante Weber 15, Markel Starks 5, Ishmael El-Amin 17, Rashard Kelly 8, Hakan Sayılı 2, Kendall Munson 1, Yavuz Gültekin 17, Steven Enoch 18, Yakuba Ouattara 2, Yalın Yıldız 2, Egemen Yapıcı yer aldı. Başantrenör Nenad Markovic yönetimindeki ekip, hem hücumda hem de savunmada kritik anlarda doğru tercihleri yaparak skoru lehine çevirdi.

Çayırova Belediyesi tarafında Jordan Crawford 18, Fabian White Jr. 18, Rasheed Sulaimon 16, Enes Berkay Taşkıran 13, Jeremy Simmons 6, Nysier Brooks 3, Michal Sokolowski 3, Roberto Gallinat 2 olarak kayıtlara geçti; Erdi Gülalan, Kartal Özmizrak, Ömer Utku Al ve Canberk Kuş ise kadroda yer alan diğer isimlerdi. Başantrenör Ender Arslan yönetimindeki Çayırova, zaman zaman ritmi yakalasa da özellikle ikinci yarıda devreyi çeviremedi.

Maçın resmi görevlileri olarak hakemler Özlem Yalman, Kaan Büyükçil ve Murat Ciner yer aldı. Karşıyaka’nın galibiyeti, takımın hücum etkinliği ve son periyottaki disiplinli oyunuyla öne çıktı; Çayırova ise maç boyunca mücadele etti ancak rakibin sürekliliğini durduramadı.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE ÇAYIROVA BELEDİYESİ’Nİ 95-79 MAĞLUP ETTİ.