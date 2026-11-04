Kentleşme ve tek sağlık: Nilüfer'de dirençli kent vizyonu

Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu'nda bütüncül sağlık ve kentleşme tartışıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu, "Tek Sağlık Yaklaşımıyla Dirençli Kentler ve Kentleşme" temasıyla Nilüfer Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, belediye başkan yardımcıları, akademik odaların temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Açılış: kent planlaması koruyucu hekimlik gibi ele alınmalı:

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sağlıklı bir yaşam için kentlerin bilinçli planlanması gerektiğini vurguladı. Özdemir, şehir plancıları ve mimarların sağlık meslek odalarıyla aynı çerçevede yer alması gerektiğini belirterek, "Tüm canlıların yaşam hakkını savunan bir kent oluşturmak istiyorsak, kenti imar eden ve planlayan tüm meslek odalarımız da bu yapının bir parçası olmalıdır" dedi.

Başkan Özdemir, Nilüfer topraklarının yüzde 75'inin tarım, orman ve mera alanı olduğunu hatırlatarak taş ocakları, kaçak yapılaşma, Kayapa'da planlanan katı atık tesisi ve İnegazi'deki çimento fabrikası girişimlerine karşı durduklarını söyledi. Ruhsat süreçlerinde belediyenin görüşlerinin alınmadığını, Nilüfer'i kirletmenin Bursa'yı kirletmek anlamına geldiğini ifade ederek kentin doğasını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Özdemir ayrıca Nilüfer Belediyesi'nin sağlık ve sosyal destek projelerini paylaştı. Belediye başkanı şu bilgileri verdi: "Sağlıklı bir nesil ve kadınların sosyal yaşamda daha özgür olması için çocuklarımızı daha anne karnındayken desteklemeye başlıyoruz. Kapasitesini iki katına çıkardığımız ‘Anne Taksi’ ile hamileleri ve 2 yaşına kadar bebeği olan anneleri hastane randevularına götürüp getiriyoruz. Yeni başlattığımız 'Nilüfer 95' projemizle de hamileliğin 7’nci ayından çocuk 36 aylık olana kadar ailelerimize uzman rehberliği sunuyor; 72’nci aya kadar kreşlerimizde sağlıklı bir eğitimle büyümelerini sağlıyoruz. Can dostlarımız için ise mevcut çalışmalarımız ve Kuruçeşme’deki yatırımımızın yanı sıra Karacaoba’da 49 bin 500 metrekarelik doğal yaşam ve sahiplendirme merkezimizi hizmete açtık.'"

Çevresel eşitsizlikler ve ulusal önlemler tartışıldı:

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, ekonomik büyüme ve yapılaşmanın tek başına gelişmişlik ölçütü olamayacağını belirtti. Dr. Firdin, çevresel şartlar ve toplumsal eşitsizliklerin pek çok hastalığın temelinde yattığını ifade ederek, "Bursa’da çevresel sorunların sonuçları toplumsal sınıflar arasında eşit dağılmıyor. Kent planlamasında Sağlık Etki Değerlendirmesi yerleşik bir uygulamaya dönüşmeli ve çevresel riskler mahalle düzeyinde izlenmelidir. Bir kentin gerçek dirençliliği, en güçlü olanların en kadar korunduğuyla değil, en kırılgan olanların ne kadar güvende olduğuyla ölçülür" dedi.

Bursa Eczacı Odası Başkanı Zekeriya Kolat ise atık ilaçların bertaraf edilmesinin ulusal bir eksiklik olduğunu vurguladı. Kolat, "Evlerde biriken miadı geçmiş ilaçların bertarafı için ulusal ölçekte bir sistem maalesef yok. Atık ilaç insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit eden ciddi bir sorundur. Nilüfer Belediyesi ile başarılı bir atık çalışması yürütüyoruz ancak bu sorunun çözümü için Türkiye’de Ulusal İlaç Atık Merkezi kurulması şarttır" şeklinde konuştu.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Sayman Üyesi Burcu Üstüner, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybının doğrudan halk sağlığı meselesi olduğunu belirtti. Üstüner, "Tek Sağlık yaklaşımı tarımdan kentleşmeye, gıdadan yerel yönetimlere kadar tüm kamusal politikaların temelini oluşturmalıdır. Dört meslek odası ve Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle 4 yıldır düzenlenen bu sempozyum, bilimsel bilginin yerel yönetimle buluşması açısında Türkiye’de tek örnektir" dedi.

Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Melike Kasap da sağlık yaklaşımının kurumlar arasında ortak sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek, "Sağlığı bütüncül olarak korumak yalnızca bireylerin değil, kurumların ve meslek odalarının da ortak sorumluluğudur. Sağlıklı kentler yalnızca sağlam binalarla değil; sağlıklı bireyler, korunan bir doğa ve güçlü bir birlikte yaşam ilkesiyle inşa edilir" değerlendirmesinde bulundu.

Oturumlar: kentsel dirençlilikten ortak yaşama kadar konular masaya yatırıldı:

Sempozyum, oturumlarla devam etti. "Kentsel Dirençlilik" oturumunun moderatörlüğünü Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Erdinç Çamkerten üstlendi; Prof. Dr. Kamil Salihoğlu ve Uzm. Dr. Muhsin Güllü "İklim ve Çoklu Krizler Çağında Kentler" başlığıyla sunum yaptı. "Ortak Yaşam" oturumunda Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Güney Kaya yönetiminde Vet. Hekim Ahmet Emre Kütükçü ve Vet. Hekim Melike Baysal, kentsel yaban hayatı, sokak hayvanları ve Tek Sağlık etkileşimini ele aldı.

Üçüncü oturumda Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz moderatörlüğünde Cenk Köklü ve Prof. Dr. Arzu Çahantimur ekolojik şehircilik, yönetişim ve politika üzerine değerlendirmeler sundu. Sempozyum, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan’ın kapanış oturumunda katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Nilüfer'de düzenlenen bu sempozyum, kentleşme politikalarının sağlıkla iç içe ele alınmasının yerel düzeydeki örneklerinden biri olarak öne çıktı ve uygulamaya dönük önerilerin, yerel projelerin ve mevzuat eksiklerinin tartışıldığı bir platform sundu.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN BU YIL DÖRDÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ NİLÜFER TEK SAĞLIK SEMPOZYUMU’NDA, KENTLEŞME POLİTİKALARININ İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KONUŞULDU. SEMPOZYUMUN AÇILIŞINDA KONUŞAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, KENT PLANLAMASININ KORUYUCU HEKİMLİK GİBİ ELE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNAN BİR KENT YARATMAK İSTİYORSAK, KENTİ İMAR EDEN VE PLANLAYAN TÜM MESLEK ODALARIMIZ DA BU YAPININ BİR PARÇASI OLMALIDIR" DEDİ.