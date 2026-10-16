Kırmızı bültenle aranan kripto şüphelisi İstanbul baskınında yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller, geçtiğimiz Çarşamba günü MİT ve polisin ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Operasyonda şüphelinin üç koruması da gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları:

Operasyon Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer olmak üzere eş zamanlı yürütüldü. Güvenlik güçleri, farklı adreslere düzenlenen operasyon kapsamında toplam 15 farklı adreste arama yaptı.

Ele geçirilenler ve soruşturma:

Aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para, 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ile bin 400 mermi ele geçirildi. Şüpheli ve beraberindeki korumalar hakkında adli işlemler başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller yakalandı