Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

Tuğgeneral Mustafa Baş, insani yardım faaliyetlerine sağladığı katkılar nedeniyle Türk Kızılayı tarafından Kurumsal Gümüş Madalya ile ödüllendirildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

Kızılay heyeti tugay komutanını makamında ziyaret etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Türk Kızılayı heyetini makamında kabul etti. Ziyarette, Baş’a insani yardım çalışmalarına sunduğu katkılar dolayısıyla Kurumsal Gümüş Madalya takdim edildi.

Ziyaretin içeriği:

Görüşmede Türk Kızılayı’nın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve bu çalışmalara sağlanan katkılar ele alındı. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaların sürekliliğine dikkat çekildi.

Katılımcılar ve takdim:

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın, Batı Anadolu Bölge Müdürü Dr. Ali Mumcu, Genç Kızılay Genel Merkez Başkan Yardımcısı Tayyip Yılmaz ile Kütahya Kızılay Kan Merkezi ekibi ziyarette hazır bulundu. Heyet, yapılan destekler için Tuğgeneral Baş’a teşekkür ederek madalyayı sundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi; Kızılay ve tugay arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL MUSTAFA BAŞ, TÜRK KIZILAY HEYETİNİ MAKAMINDA...

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL MUSTAFA BAŞ, TÜRK KIZILAY HEYETİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI. ZİYARETTE, BAŞ'A İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE SUNDUĞU KATKILARDAN DOLAYI KURUMSAL GÜMÜŞ MADALYA TAKDİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum'da yeni muayenehane: Sertaç Zengil psikiyatride bütüncüllüğü öne çıkardı
images

Vali Taşolar Aralık'ta taziye evi, gençlik merkezi ve müftülük inşaatlarını dene...
images

Kaymakam Helvacı’dan LGS öğrencilerine moral ziyareti
images

Karadeniz üretimine destek: Osman Gazi platformu Filyos'tan uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat bitti: Mut'ta incir üreticisinin yüzü güldü

Bağdat'ta diplomasi hattı: Fidan ve Fayyad görüşmesi

Ayazağa'da stadyum çevresinde sel riskine karşı yıkım başlatıldı

Hizmet asansörünün düşmesi sonucu bir restoran çalışanı öldü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız