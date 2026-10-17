Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

Kızılay heyeti tugay komutanını makamında ziyaret etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Türk Kızılayı heyetini makamında kabul etti. Ziyarette, Baş’a insani yardım çalışmalarına sunduğu katkılar dolayısıyla Kurumsal Gümüş Madalya takdim edildi.

Ziyaretin içeriği:

Görüşmede Türk Kızılayı’nın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve bu çalışmalara sağlanan katkılar ele alındı. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaların sürekliliğine dikkat çekildi.

Katılımcılar ve takdim:

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın, Batı Anadolu Bölge Müdürü Dr. Ali Mumcu, Genç Kızılay Genel Merkez Başkan Yardımcısı Tayyip Yılmaz ile Kütahya Kızılay Kan Merkezi ekibi ziyarette hazır bulundu. Heyet, yapılan destekler için Tuğgeneral Baş’a teşekkür ederek madalyayı sundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi; Kızılay ve tugay arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL MUSTAFA BAŞ, TÜRK KIZILAY HEYETİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI. ZİYARETTE, BAŞ'A İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE SUNDUĞU KATKILARDAN DOLAYI KURUMSAL GÜMÜŞ MADALYA TAKDİM EDİLDİ.