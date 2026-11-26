Gençlik buluşması camide başladı:

Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen Gençlik Buluşması programında yüzlerce genç, yatsı namazı için Bilali Habeşi Camiinde toplandı. Program, Köşk İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı; açılış konuşmasını Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış yaptı. Gençlerin bir arada saf tutması, örgün ve dini eğitim kurumları arasında kurulan iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

konuşmalar ve temel mesajlar:

Aydın İl Müftüsü Seyfullah Çakır gençlere hitap ederek çağımızın manevi sınamalarına dikkat çekti ve gençlerin eğitimiyle ilgili mesajlar verdi. Çakır, youngların Kur’an ve sünnet rehberliğinde yetişmesinin önemine vurgu yaparak, cami ile kurulan bağın toplumun geleceği açısından taşıdığı değeri ön plana çıkardı. Programda öne çıkan slogan ‘Bir gençlik bekler ümmet; rehberi Kur’an ve sünnet’ gençlere yol gösterici bir çerçeve sundu.

etkinlik akışı ve katılımcılar:

Program ilahi sunumları ve sohbetlerle devam etti; yapılan duaların ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Etkinliğe, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aydın İl Müftüsü Seyfullah Çakır, il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri, ilçe milli eğitim müdürü, kurum amirleri, muhtarlar, din görevlileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda genç katıldı. Topluluk içindeki birlik ve dingin atmosfer, organizasyonun amaçlarıyla uyumlu bir şekilde sonlandırıldı.

Program, gençlerin dini kimlik ve sosyal bağlarının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi; ilahi, sohbet ve duaların ardından katılımcılar arası iletişim ve dayanışmanın pekiştiği bildirildi.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE DÜZENLENEN GENÇLİK BULUŞMASI'NDA YÜZLERCE GENÇ, YATSI NAMAZINDA BİLALİ HABEŞİ CAMİİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.