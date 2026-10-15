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Kurtalan'da odunluk alevleri son anda söndürüldü

Oyacık köyünde bir evin alt katındaki odunlukta çıkan yangın, Kurtalan Belediyesi itfaiye ve jandarma müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtalan'da odunluk alevleri son anda söndürüldü

olayın gelişimi:

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde müstakil bir evin alt katında odunluk olarak kullanılan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri ve çevredeki köylüler, dumanları görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kasaların ve odunların bulunduğu alanda büyüyen alevleri söndürerek yangının üst kattaki yerleşim alanına sıçramasını engelledi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere yönelik çalışmayı başarıyla tamamladı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ekiplerin titiz çalışması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Depoda maddi hasar oluştu; yetkililer olay yerinde yaptıkları ilk tespitlerin ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili değerlendirmeler ve soruşturma devam ediyor.

SİİRT’TE BİR EVİN ODUNLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

SİİRT’TE BİR EVİN ODUNLUĞUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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