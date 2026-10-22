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Kuyumcu Han yeni kimliğiyle kent belleğine bağlandı

Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyoğlu'ndaki restorasyonu tamamlanan Kuyumcu Han'ın Şehir Araştırmaları Merkezi açılışında tarihi mirasın korunmasına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuyumcu Han yeni kimliğiyle kent belleğine bağlandı

Kuyumcu Han şehir araştırmaları merkezi olarak açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Beyoğlu'nda restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Kuyumcu Han'ın Şehir Araştırmaları Merkezi olarak hizmete alınması törenine katıldı. Açılış, yapının yeniden işlevlendirilerek kent kültürüne kazandırılmasını öne çıkaran bir adım olarak değerlendirildi.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, TKB üyesi belediye başkanları ve davetliler katıldı. Katılımcılar, tarihi yapının restorasyon sürecini ve gelecekteki kullanımı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Merkezin hedefleri:

Kurulan Şehir Araştırmaları Merkezi, Tarihi Kentler Birliği bünyesinde yer alacak ve şehirlerin tarihi ile kültürel birikiminin araştırılması, belgeleme ve tanıtımına yönelik çalışmalar yürütecek. Merkezin, kentlerin ortak hafızasının korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında tarihi yapıların korunmasının geçmişin gelecek kuşaklara aktarılması açısından taşıdığı önemi vurguladı. Ayrıca Kuyumcu Han'ın yeniden hayat bulmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, projenin benzer koruma ve işlevlendirme çalışmaları için örnek teşkil etmesini diledi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte hanın kamuya açık bir araştırma ve kültür mekanı olarak kullanıma alınması, kentin tarihi dokusunun canlı tutulması yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ (TKB) ENCÜMEN ÜYESİ DR. MEMDUH...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ (TKB) ENCÜMEN ÜYESİ DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, İSTANBUL BEYOĞLU’NDA RESTORASYONU TAMAMLANAN TARİHİ KUYUMCU HAN’IN ŞEHİR ARAŞTIRMALARI MERKEZİ OLARAK HİZMETE AÇILIŞINA KATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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