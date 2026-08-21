Laparoskopide görünürlüğü artıran ergonomik işaretleme kalemi geliştirildi

projenin amacı ve cihazın özellikleri:

Samsun Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Özen tarafından geliştirilen "LAPAMARKER" projesi, laparoskopik ameliyatlarda cerrahi alanın daha hassas ve görünür şekilde işaretlenmesini hedefliyor. Geliştirilen işaretleme kalemi, laparoskopik ortamın kısıtlarını dikkate alarak ergonomik, biyouyumlu, steril ve yüksek görünürlüklü olacak biçimde tasarlandı.

Laparoskopik cerrahide kullanılan mevcut işaretleme araçlarının çoğu açık cerrahi için tasarlandığından, kapalı ameliyat şartlarında etkinlikleri azalabiliyor. Özen, cihazın tasarımında bu uyumsuzlukları aşmayı; işaretlemenin cerrahi doğruluğu, işlem süresinin yönetimi ve tedavi başarısı üzerindeki etkisini azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

uygulama ve beklentiler:

Proje, laparoskopik girişimler sırasında cerrahların görsel odaklanmasını kolaylaştırarak özellikle ürolojik operasyonlarda hedef dokuya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tasarımın cerrahi hassasiyeti artırması, doku tanımlamasını netleştirmesi ve steril koşulları sağlaması bekleniyor. Cihazın üretim sürecine geçilmesi halinde, uygulamada standartların yükselmesi ve ameliyat verimliliğinde iyileşme hedefleniyor.

tüseb desteği ve yerel yetkililerle iletişim:

"Laparoskopik Cerrahi için Ergonomik ve Biyouyumlu İşaretleme Kalemi (LAPAMARKER)" projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı ve ihtiyaç duyulan kaynak TÜSEB tarafından karşılanacak. Bu gelişmeyi paylaşmak ve projenin kabul süreciyle ilgili bilgi vermek amacıyla Uzm. Dr. Mehmet Özen, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras'ı ziyaret ederek çalışmanın detaylarını aktardı.

Özen, projenin üretim aşamasına geçmesi durumunda üroloji alanında çalışan hekimlerin ameliyatları daha nitelikli gerçekleştirebileceğini ve hasta bakımında olumlu etkiler yaratılacağını vurguladı. TÜSEB desteğiyle ilerleyecek çalışmaların, cihazın klinik uygulamalara entegrasyonu ve yaygın üretimi için kilit rol oynaması bekleniyor.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. MUSTAFA URAS’I (SOLDAKİ) SAĞDAKİ (SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI UZM. DR. MEHMET ÖZEN)