bölgeye dair bulgular:

Hatay’ın Payas ilçesi Sincan Mahallesi kırsalında son aylarda ortaya çıkan yarıklar, toprak ve kayaları ortadan ikiye bölerek mahalle sakinlerini tedirgin etti. Havadan görüntülenen alanlarda bazı yarıklar 10 metre derinliğe ulaşırken, çatlakların evlerin hemen yanına kadar geldiği gözlendi.

Yarıklar bölgesel çapta genişleme eğiliminde; bazı kesimlerde kayaların ayrıldığı, zeminin çökmeye devam ettiği bildiriliyor. Mahalledeki değişim kısa bir süre içinde hızlanmış ve küçük çatlaklar daha büyük yarıklara dönüşmüş durumda.

görgü tanıkları ve söylemleri:

Celal Bozca evinin kenarından geçen yarıklar için 'Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz' dedi. Bozca, yarığın evin arka köşesinden geçtiğini vurguladı.

Ali Topakgöz ise üç ay içinde çatlağın büyüdüğünü anlattı ve bölgedeki çökme sürecini şu sözlerle aktardı: 'Bu bölge yaklaşık 5 aydır bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü, kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15-20 günde yeniden çöktü.' Topakgöz, kayalardaki ayrığın başlangıçta çivi kalınlığında olduğunu, şimdi '1 karışı' aştığını belirtti ve 'daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda' diye konuştu.

İlyas Kara ise çatlakların her gelişinde daha fazla yerde ortaya çıktığını söyleyerek, '2 hafta önce geldiğimde olmayan çatlaklar şimdi ortaya çıkmış' ifadesini kullandı.

mahallelinin şüpheleri ve talepleri:

Yerel sakinler, yarıkların nedenine ilişkin farklı görüşler dile getiriyor. Bazı mahalle sakinleri faaliyete geçen taş ocağını işaret ediyor; Arif Topakgöz '2020 yılında bu mahalleye yerleştiğimde hiçbir çatlak yoktu. Bu sene yeni çatlaklar olmaya başladı. Aşağıda taş ocağı var ve biz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz' dedi. Diğer yandan bazıları fay hattı gibi jeolojik nedenlerden şüpheleniyor.

Mahalleliler, yetkililerden bölgedeki yarıkların sebebinin araştırılmasını ve risk altında olan evler için gerekli inceleme ile önlemlerin alınmasını istiyor. Bölgedeki çökme ve yarılma sürecinin devam etmesi, hem altyapı hem de can güvenliği açısından endişe yaratıyor.

Olayın yerel kaynaklı müdahalelerle mi yoksa doğal nedenlerle mi ilerlediğinin belirlenmesi için resmi kurumların saha çalışması yapması bekleniyor.

HATAY'DA KIRSAL ALANDA ORTAYA ÇIKARAK KAYALARI ORTADAN İKİYE BÖLEN DEVASA YARIKLAR, VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ.