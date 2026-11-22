toplantının ana hatları:

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay öncülüğünde düzenlenen "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" Terminal Çayevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Bilen, Lalapaşa Mahallesi Muhtarı Recai Arabacı ve ilgili birim amirleri katıldı. Programın temel amacı, kentteki güvenlik ve huzur ortamının pekiştirilmesi için doğrudan saha iletişimi sağlamak ve vatandaşların talep ile önerilerini birinci elden dinlemekti.

Toplantıda mahalle ve kent geneline ilişkin sorunlar tek tek dinlendi; vatandaşların gündeme getirdiği konular not alındı ve önceliklendirme sürecinin takip edileceği vurgulandı. İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasında vatandaş desteğinin ve iş birliğinin kilit rol oynadığını belirtti ve emniyet teşkilatının bu iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

bilgilendirme standı ve farkındalık çalışmaları:

Program kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri alanda bilgilendirme standı kurdu. Polis ekipleri, toplantıya katılanlara uyuşturucuyla mücadele ve genel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu; broşür ve görsel materyallerle farkındalık çalışmaları yürütüldü.

yerel sorunlara yönelik adımlar:

Toplantı, saha temelli çözüm üretme yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirildi. Vatandaşların aktardığı somut taleplerin takip edileceği, ilgili birimlerin koordinasyonuyla kısa ve orta vadeli aksiyon planlarının oluşturulacağı kaydedildi. Emniyet yetkilileri, mevcut huzur ortamının korunması ve güçlendirilmesi için hem resmi tedbirlerin hem de toplum desteğinin sürekli olması gerektiğini yeniden vurguladı.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT AY, "SORUMLULUK ALANI HUZUR TOPLANTISI" KAPSAMINDA TERMİNAL ÇAYEVİ'NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.