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Patnos'ta yağmurun ardından gökyüzünü boyayan renk şovu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yağmurun dinmesinin ardından beliren gökkuşağı, renkleriyle ilçede kısa süreli bir görsel şölen sundu; vatandaşlar etkilendi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Patnos'ta yağmurun ardından gökyüzünü boyayan renk şovu

Patnos'ta yağmur sonrası renkli görüntü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kısa süreli yağan yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, bölgeye eşsiz bir görsel zenginlik sundu. Rengârenk yay, bulutların arasından belirerek ilçede kısa süreli de olsa etkileyici manzaralar oluşturdu.

Vatandaşların ilgisi

Çevrede bulunan vatandaşlar gökkuşağını hayranlıkla izledi; oluşan manzara, bölgede yaşayanların anın keyfini çıkarmasına neden oldu.

Doğanın sunduğu kısa süreli şölen

Yağmur sonrası ortaya çıkan bu doğal görüntü, Patnos'ta gördükleri kısa ama çarpıcı bir görsel şölen olarak kayda geçti ve doğanın sunduğu güzellikleri bir kez daha ortaya koydu.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE YAĞAN YAĞMURUN ARDINDAN GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI, ORTAYA ÇIKARDIĞI...

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE YAĞAN YAĞMURUN ARDINDAN GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI, ORTAYA ÇIKARDIĞI EŞSİZ MANZARAYLA VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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