Sahada gergin geri dönüşler: Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor

Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Kayserispor, kendi sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kalarak 90 dakikaya sığan hızlı gelişmelerin olduğu bir mücadele oynadı. Maç; erken gol, VAR incelemesi, penaltı ve son bölümde gelen eşitlikle öne çıkan dramatik anlara sahne oldu.

maçtan dakikalar:

2. dakikada sağ kanattan yapılan atakta Jin Jo Ho'nun penaltı noktasına gönderdiği pasta Gökhan Karadeniz gelişine vurarak topu ağlara yolladı ve maçın ilk golü geldi. 0-1

13. dakikada Seferi'nin ceza sahası içinden çektiği şutta kaleci Birkan gole izin vermedi.

40. dakikada Görkem'in savunma arkasına attığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Moreno'nun vuruşunda yine Birkan başarılı oldu ve gol izni vermedi.

65. dakikada Benhur'un pasıyla kaleye yönelen Hasani, Cissokho ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı; hakem Asen Albayrak başlangıçta penaltı kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem, kararını koruyarak beyaz noktayı işaret etti.

70. dakikada penaltıyı kullanan Hasani topu filelere göndererek skoru eşitledi. 1-1

82. dakikada sol kanattan gelişen atakta Seferi'den aldığı pasa Moreno topu ceza sahasındaki Hasani'ye aktardı; Hasani'nin dokunuşuyla Kayserispor öne geçti. 2-1

87. dakikada Batman Petrolspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışının ardından altıpas içinden gelen topa Yasir dokundu ve skoru 2-2'ye getirdi.

kadrolar ve disiplin:

Hakemler: Asen Albayrak, Emrah Ünal, Oğuzhan Kocaçoban.

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Kayra Cihan dk. 85), Semih Güler, Tabidze, Mert Göçkan (Murat Cem Akpınar dk. 62), Ensar Kemaloğlu (Hasani dk. 46), Sinan Kurt, Benhur Keser (Oğulcan Çağlayan dk. 85), Görkem Sağlam, Seferi, Moreno. Yedekler arasında Deniz Eren Dönmezer, Fethi Özer, Brenet, Ataol Taylan Karapınar, Dulca, Talha Sarıarslan bulunuyordu. Teknik direktör: Atila Gerin.

Batman Petrolspor: Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Pedrinho dk. 75), Metehan Mert, Doria, Polat Yaldır, Cissokho (Oğuz Gürbulak dk. 86), Jin Jo Jo (Emirhan Aydoğan dk. 90), Benny (David dk. 86), Biron, Buğra Çağıran (Yasir Subaşı dk. 46), Gökhan Altıparmak. Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, İmeri, Gökhan Karadeniz, Karan Topdemir, Devran Bozardıç. Teknik direktör: Selçuk Şahin.

Goller: Hasani (dk. 70 pen. ve 82) (Kayserispor), Gökhan Karadeniz (dk. 2), Yasir (dk. 87) (Batman Petrolspor).

Kartlar ve cezalar: Maç sırasında Selçuk Şahin (Batman Petrolspor teknik direktörü) kırmızı kart gördü. Sarı kartlar ise Benny ve Jo Jin Ho'ya verildi.

Her iki takım da maç boyunca önemli fırsatlar bulsa da, son bölümdeki düzensizlikler ve duran toplardan gelen gol kararları skora etki etti. Bu sonuçla Kayserispor evinde puan kaybı yaşarken, Batman Petrolspor da kritik bir deplasmandan beraberlikle döndü.

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA KAYSERİSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BATMAN PETROLSPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.