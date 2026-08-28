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Salça kazanlarında birlik: 15 günde 6 bin kavanoz hedefi

Bilecik'te düzenlenen Salça Yapım Günleri'nde Karasu Vadipark'ta her gün 10 aile çalışıyor; 15 gün ve 150 kazanla toplam 6 bin kavanoz salça üretimi hedefleniyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Salça kazanlarında birlik: 15 günde 6 bin kavanoz hedefi

Salça kazanları Karasu Vadipark'ta kaynıyor

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Salça Yapım Günleri, Karasu Vadipark'ta kurulan alanda başladı. Etkinlik 15 gün sürecek ve her gün 10 aile salça yapımına katılıyor. Organizasyonda vatandaşlar yalnızca domates ve biberlerini getiriyor; diğer tüm ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor.

Hedefler ve lojistik:

Etkinlik alanında toplam 150 kazan aynı dönem içinde kaynatılacak ve 15 günlük süreç sonunda 6 bin kavanoz salça üretilmesi amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, üretimin hem bireysel ihtiyaca dönük hem de dayanışma ruhunu canlı tutmaya yönelik olduğunu belirtti. Kurulum, hijyen koşulları ve malzeme tedariki belediye tarafından organize edilerek katılımcı ailelerin iş yükü azaltıldı.

Başkan Subaşı'nın değerlendirmesi ve halkın tepkisi:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Subaşı, ‘‘Salça yapım günleriyle dayanışma ve yardımlaşma duygularını hatırlamış olduk’’ diyerek etkinliğin toplum bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Talep üzerine organizasyonun 6 Eylül tarihine kadar uzatıldığını da ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, belediyenin sağladığı desteğin salça yapımını kolaylaştırdığını belirterek uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi ve etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürülmesini istediklerini söyledi. Belediye, önümüzdeki yıllarda salça günlerini daha kapsamlı şekilde düzenleme planlarını paylaşarak programın kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI, BİLECİK BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SALÇA YAPIM...

BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI, BİLECİK BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SALÇA YAPIM GÜNLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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