Havamaş'ın Çukurova'daki kıl çadır durağı yolculara sıcak bekleme sağlıyor

Adana'da Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan Havamaş, Çukurova ilçesindeki fuar alanı yanında konumlandırdığı otantik kıl çadır konseptiyle yolculara farklı bir bekleme alanı sunuyor. Alışılmış duraklardan ayrılan bu uygulamada orijinal kıl çadır içinde soba yakılıyor ve bekleyenlere ücretsiz çay ikram ediliyor. Çadırda ayrıca sıkma, gözleme, börek, serpme kahvaltı ve salep gibi yöresel ürünler satışa sunuluyor.

Yörük geleneğini canlı tutma amaçlı hizmet:

Havamaş yetkilisi Mustafa Polat, amaçlarının vatandaşlara sıcak ve geleneksel bir ortam sağlamak olduğunu vurgulayarak, 'Şehrin ortasında böylesine otantik bir mekan oluşturduk. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de vatandaşlarımıza sıcak bir ortam sunuyoruz. Şömine ateşi, doğal köz çayı ve sıcak bekleme alanımız var. Çukurova Havalimanı servislerimiz buradan 24 saat esasına göre hareket ediyor. Yolcularımıza ücretsiz sıcak çay ikramımız var. Yağmurda ve soğukta vatandaşlarımız mağdur olmuyor' dedi.

Polat, çadırın orijinal kıl çadır olduğunu ve burada Yörük kültürünün yaşatıldığını belirterek, 'Doğal ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Köylü ablalarımız var, sağ olsunlar geleneğimizi yaşatıyorlar. Hem onlara katkıda bulunuyoruz hem de vatandaşlarımıza Adana’nın merkezinde doğal ürünler sunuyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yolcu memnuniyeti ve deneyimler:

Hizmetin kullanıcısı yolcular da uygulamadan memnun olduklarını söylüyor. Çadırda kahvaltı yapan ve ardından havalimanına gitmek için bekleyen İbrahim Ödemiş, ortamdan duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı: 'Doğal, huzurlu, sessiz, her şeyi tertemiz ve mis gibi bir yer. Kahvaltıları ve hizmeti dört dörtlük. Sıkması, gözlemesi, serpme kahvaltısı çok güzel. Her şey doğal, yumurtası bile organik. Ben şu anda kahvaltımı yaparken bir yandan da havalimanına gitmek için Havamaş’ı bekliyorum. Ayakta beklemek yerine böyle güzel bir ortamda oturup yolculuğumuzu huzurlu şekilde bekliyoruz. Herkesin gelmesini isterim'

Mustafa Aydın ise ürünlerin el yapımı ve doğal olduğuna dikkat çekerek, 'Yörük çadırında ablalarımız ürünleri hazırlıyor, bizler de faydalanıyoruz. Her şey doğal, el yapımı ve temiz. Dışarıda oturma alanları da var ama içerisi daha otantik olduğu için burayı tercih ettik. Havamaş’ı beklerken yemeğimizi sakin sakin yedik. Sabah gelip kahvaltı yapabileceğimiz böyle bir yerin olması çok güzel. Aracımızı da buraya bırakıp şehir dışına gideceğiz. Herkese tavsiye ediyorum' diye konuştu.

Ailenizle veya tek başına gelenleri de memnun eden uygulamayı deneyimleyen Yasin Leba, 'Güzel, otantik, lezzetli ve ekonomik. İyi düşünülmüş bir yer. İnsanlar Havamaş’ı beklerken burada yemeklerini yiyebiliyor, çaylarını içebiliyor. Bizim evimiz de buraya yakın. Bugün kahvaltıya geldik ama havalimanına giderken de burayı kullanacağız. Herkese tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.

Havamaş'ın Çukurova'daki kıl çadır durağı, özellikle soğuk ve yağışlı günlerde yolcuların bekleme sürecini konforlu ve kültürel bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Soba, doğal ürünler ve 24 saat çalışan servisler sayesinde uygulama, şehir merkezinde Yörük geleneğini yaşatan bir bekleme noktası olarak öne çıkıyor.

ADANA'DA ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN HAVAMAŞ'IN ÇUKUROVA İLÇESİNDEKİ OTANTİK KIL ÇADIR KONSEPTLİ DURAĞI, HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE BU SENEDE YOLCULARA FARKLI BİR BEKLEME DENEYİMİ SUNUYOR.