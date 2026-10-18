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Selahattin Altın Avrupa şampiyonluğunu Durres'te iki altınla taçlandırdı

Durres'teki Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Selahattin Altın, +110 kiloda silkme ve toplamda iki altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Selahattin Altın Avrupa şampiyonluğunu Durres'te iki altınla taçlandırdı

Durres, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Selahattin Altın, Genç Erkekler +110 kiloda sergilediği performansla iki altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı forma altında mücadele eden Altın, silkme sırasında 213 kg kaldırdı ve toplamda 379 kg ile podyumun zirvesine çıktı. Koparmadaki derecesi 166 kg olarak kaydedildi.

müsabakanın kritik kaldırışları:

Altın'ın silkme bölümündeki 213 kg'lık başarılı denemesi, kategorideki üstünlüğünü perçinledi. Toplam 379 kg ile kazandığı madalya, silkme ve toplam kategorilerindeki birincilikleri beraberinde getirdi. Koparmada yaptığı 166 kg kaldırış da genel performansının tamamlayıcı unsuru oldu.

diğer milli sporcunun performansı:

Aynı +110 kilo sıklette yarışan bir diğer millimiz Emirhan Özer, koparmada 145 kg, silkmede 195 kg ve toplamda 340 kg dereceleriyle şampiyonayı tamamladı.

şampiyonanın yansımaları:

Gençler ve U23 kategorilerinin birleştiği organizasyonda milli sporcuların podyuma çıkması, Türk halterinin genç kuşaklarda da rekabetçi olduğunu gösterdi. Selahattin Altın'ın iki altın madalyası, bireysel bir başarı olmasının ötesinde takım için moral kaynağı niteliğinde oldu.

GENÇLER VE U23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA MİLLİ SPORCU SELAHATTİN ALTIN, GENÇ ERKEKLER +110...

GENÇLER VE U23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA MİLLİ SPORCU SELAHATTİN ALTIN, GENÇ ERKEKLER +110 KİLODA 2 ALTIN MADALYA KAZANARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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