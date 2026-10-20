Serbest piyasa açılışında dolar ve euro sabit seyretti

Piyasa açılışı:
Serbest piyasada işlem görmeye başlayan kurlarda açılış rakamları sınırlı bir aralıkta gerçekleşti. dolar 49,5760 liradan, euro 55,7090 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı verileri:
İstanbul Kapalıçarşı’da 49,5740 liradan alınan dolar, 49,5760 liradan satılıyor. Euro tarafında ise 55,7070 liradan alınan euro, 55,7090 liradan satılıyor.
Son kapanışla karşılaştırma:
Bir önceki kapanışta dolar 49,55 liradan, euro 55,64 liradan satılmıştı; açılıştaki rakamlar bu seviyelere yakın seyretti.
DOLAR 49,5760 LİRADAN, EURO İSE 55,7090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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