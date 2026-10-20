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Serbest piyasa açılışında dolar ve euro sabit seyretti

Dolar 49,5760 liradan, euro 55,7090 liradan açıldı; Kapalıçarşı'da alım fiyatları dolar 49,5740, euro 55,7070 olarak kaydedildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasa açılışında dolar ve euro sabit seyretti

Piyasa açılışı:

Serbest piyasada işlem görmeye başlayan kurlarda açılış rakamları sınırlı bir aralıkta gerçekleşti. dolar 49,5760 liradan, euro 55,7090 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 49,5740 liradan alınan dolar, 49,5760 liradan satılıyor. Euro tarafında ise 55,7070 liradan alınan euro, 55,7090 liradan satılıyor.

Son kapanışla karşılaştırma:

Bir önceki kapanışta dolar 49,55 liradan, euro 55,64 liradan satılmıştı; açılıştaki rakamlar bu seviyelere yakın seyretti.

DOLAR 49,5760 LİRADAN, EURO İSE 55,7090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,5760 LİRADAN, EURO İSE 55,7090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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