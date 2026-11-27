Boyabat çevre yolu 28 Kasım Cumartesi açılıyor

Sinop Boyabat Çevre Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 28 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törenlerle hizmete açılacak. Açılış, bölgedeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek önemli bir adım olarak planlandı.

valilikte koordinasyon toplantısı:

Açılış programı öncesinde Bakan Uraloğlu, Sinop Valiliğinde düzenlenecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda kent genelinde devam eden ulaştırma ve altyapı yatırımları ile Sinop'un öncelikli ihtiyaçları değerlendirilecek ve yerel paydaşlarla eşgüdüm sağlanacak.

açılış programı ve türkeli ziyareti:

Koordinasyon toplantısının ardından Uraloğlu, Boyabat ilçesine geçerek Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak. Programın devamında Bakan, Türkeli ilçesine geçerek Türkeli Çevre Yolu'nun da açılışını gerçekleştirecek ve her iki projenin bölgeye sağlayacağı faydalar yerinde takip edilecek.

Bu tür çevre yolları, trafik yükünü merkezlerden uzaklaştırarak transit geçişleri hızlandırır, güvenliği artırır ve yerel ekonomilere erişimi kolaylaştırır. Yerel yönetimler ve yatırımcılar için de ulaşım ağındaki iyileşmeler yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşır.

Resmi temaslar ve açılış programı, bölgedeki ulaştırma gündemini odağa alacak; Bakan Uraloğlu'nun katılımı, projelerin tamamlanmasının ardından bölgesel bağlantıların güçlendirilmesine verilen önemi göstermesi bakımından sembolik bir değer taşıyor.

Boyabat Çevre Yolu 28 Kasım’da açılıyor