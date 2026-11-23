sivas'ta kekik üretimi için somut hedefler açıklandı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibinin yürüttüğü Kekik Üretim Projesi, çiftçilere yönelik düzenlenen bir programla tanıtıldı. Proje, kentten köye dönüşümü teşvik etmek ve üreticilerin gelirini artırmak amacıyla geliştirildi. Sivas'ta ekimine başlanan kekik için 2027'de 1.500 dekar üretim, dört yıl içinde ise 5.000 dekar hedefine ulaşılması planlanıyor.

ıslah süreci ve ürünün özellikleri:

Projenin temelini, yaklaşık 15-20 yıllık bilimsel ıslah, genetik kaynak toplama ve geliştirme çalışmaları oluşturuyor. Bu uzun süreç sonunda pazara uygun kalite ve aroma profili yakalanan kekik materyalleri üretime hazır hale getirildi. Projenin savları arasında bitkinin sınırlı su koşullarında ve küçük aile arazilerinde verimli olması, bu sayede dekardan alınan gelirin artması yer alıyor. Proje yetkilileri, üretimin standardize edilmesiyle ürünün Avrupa ve Amerika pazarlarındaki kalite beklentilerine cevap verebileceğini belirtiyor.

pazar, üretici ve kırsal kalkınma hedefleri:

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy lansman toplantısında projenin hem akademik bilginin ekonomik değere dönüşmesi hem de dış pazarlara uygun kalite sunması açısından önemine vurgu yaptı. Toy, Sivas'ın farklı iklim ve bitki çeşitliliği sayesinde kekik üretimi için avantajlı bir bölge olduğunu söyledi ve projenin ihracata yönelik potansiyel taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Tolga Karaköy ise tarımı stratejik bir alan olarak tanımlayarak, "Tarım savunma sanayi kadar stratejik bir alandır" ifadesini kullandı. Karaköy, tohum ve çeşit ıslahının, suyun korunmasının ve üreticinin üretimde kalmasının uzun vadeli planlama gerektirdiğini vurguladı. Hedeflerinden birinin, uygun arazi ve düzenli pazarla bir çiftçi ailesinin 40-50 dekar alanda kekik yetiştirerek geçimini sağlayabileceği bir model oluşturmak olduğunu söyledi.

Proje yetkilileri, başarılı bir uygulama için üreticinin ekim öncesinde hangi kalitede ürün yetiştireceğini, hasadını nasıl yapacağını ve satış koşullarını bilmesinin gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, kırsalda istihdamı ve gelir kaynaklarını artırarak kentten köye dönüşme eğilimini desteklemesi bekleniyor.

Sonuç olarak Sivas'ta başlatılan kekik üretimi girişimi, uzun soluklu ıslah çalışmaları ile yerel tarım desenine yeni bir seçenek eklemeyi; üreticinin elinden çıkan katma değeri yükselterek hem bölgesel ekonomiye hem de dış pazara açılmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

PROF. DR. TOLGA KARAKÖY (SOLDA) VE SİVAS MİLLETVEKİLİ RUKİYE TOY (SAĞDA)