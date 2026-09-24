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Taşınan otomobillerin alev aldığı tır yangını

Mersin'de TAG otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangın araçlara sıçradı; itfaiye müdahale etti, görüntüler cep telefonunda.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşınan otomobillerin alev aldığı tır yangını

Taşınan otomobillerin alev aldığı tır yangını

Mersin'de otoyolda seyir halinde bulunan otomobil taşıyan tırda çıkan yangın, araçların da alev almasına yol açtı. Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

olay yeri ve seyri:

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve alevler kısa sürede büyüyerek tırda taşınan otomobillere sıçradı.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ve olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

görüntüler ve deliller:

O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntüler yangının hızla yayıldığı anları gösteriyor. Soruşturma kapsamında kayıtlar ve elde edilen bulgular değerlendiriliyor.

MERSİN’DE OTOYOLDA OTOMOBİL TAŞIYAN TIRDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİLLER DE ALEV ALDI. O ANLAR SANİYE...

MERSİN’DE OTOYOLDA OTOMOBİL TAŞIYAN TIRDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİLLER DE ALEV ALDI. O ANLAR SANİYE SANİYE CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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