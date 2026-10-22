Teknoloji hedefleri: yerli navigasyondan Ay programına, Somali uzay limanına

Mehmet Fatih Kacır'ın Bursa Teknik Üniversitesi konuşması:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Teknik Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki önceliklerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Konuşma; yerli navigasyondan uzay altyapılarına, uydu teknolojilerinden yapay zekâ eğitimine kadar geniş bir gündemi içerdi.

yerli navigasyon ve veri güvenliği:

Bakan Kacır, yerli ve milli navigasyon uygulamasının yalnızca ulaşımda değil, aynı zamanda veri güvenliği açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre Türkiye, 2027 yılı başından itibaren telefonlardaki yabancı uygulamaların yerine yerli navigasyon çözümünü kullanmaya hazırlanıyor. Projede TOGG başta olmak üzere yerli ekosistemin katkısına dikkat çekildi ve farklı yerli teknolojilerin entegrasyonunun önemi belirtildi.

Somali uzay limanı ve fırlatma avantajları:

Kacır, Somali'de kurulması planlanan uzay limanının Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefinde kritik rol oynayacağını söyledi. Ekvatora yakın bölgelerde yapılan fırlatmalarda dünyanın dönüş hızından faydalanıldığını; bunun daha az yakıt ve dolayısıyla daha düşük maliyet anlamına geldiğini anlatarak, böyle bir altyapının yalnızca ulusal ihtiyaçları karşılamayı değil, aynı zamanda uluslararası pazar için fırlatma hizmeti sunmayı hedeflediğini belirtti.

Ay programı ve yerli uzay aracı:

Derin uzay görevlerine ilişkin konuşmasında Bakan Kacır, yerli imkânlarla geliştirilen Ay aracının yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu ve hibrit itki sistemi kullanıldığını aktardı. Bu aracın 2027 yılının ilk aylarında gönderilmesinin hedeflendiğini; böylece Türkiye'nin Ay'a erişmeyi başaran dokuz ülkeden biri olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

uydu ve görüntüleme kapasitesi:

Kacır, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek BİLSAT, Rasat, Göktürk, İMECE ve Türksat 6A'yı hatırlattı. İMECE'nin elektro-optik kamerasının yerli üretim olduğu ve metre altı çözünürlükle görüntü alabildiği vurgulandı. Türksat 6A ile Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen ülkeler arasına girdiği belirtildi.

Ar-Ge, yayınlar ve kapasite artışı:

Bakan, Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının 2002'de 1,2 milyar dolar iken geçen yıl itibarıyla yaklaşık 19,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Ayrıca uluslararası bilimsel yayın sayısının arttığını, geçen yıl Türkiye'den 65 bin uluslararası yayının yapıldığını söyledi. Ülke genelinde 1.700'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden 164'ünün Bursa'da bulunduğu aktarıldı.

bursa sanayi yapısı ve planlama:

Bursa'daki sanayi yoğunluğuna da değinen Kacır, ilde 17 organize sanayi bölgesi olduğunu; bu OSB'lerde 2.070 aktif üretim tesisi ve 215 bin çalışanın bulunduğunu belirtti. Marmara Bölgesi'ndeki yoğunlaşmanın getirdiği risklere karşı yeni sanayi alanlarının ve gelişim koridorlarının uzun vadeli planlama ile oluşturulacağı vurgulandı.

savunma sanayi ve ekonomik fırsatlar:

Türk savunma ve havacılık sanayiinin ihracatının 10 milyar doların üzerinde olduğunu, proje portföyünün ise 100 milyar doları aştığını söyleyen Kacır; proje sayılarının 2000'li yılların başındaki düzeylerden önemli oranda yükseldiğini ve sektörün dünya çapında rekabetçi bir konuma eriştiğini belirtti. Özel sektörün uydu üretimi ve uzaya erişim alanında artan rolü yeni ekonomik fırsatlar oluşturuyor.

yapay zekâ eğitimi ve veri merkezleri:

Kacır, yapay zekâ okuryazarlığı hedefleri kapsamında iki yıl içinde 5 milyon vatandaşa eğitim verilmesinin planlandığını, ayrıca 10 bin ileri düzey uzman ve 100 bin yapay zeka profesyoneli yetiştirileceğini açıkladı. Veri merkezi kapasitesinin mevcut 250 megawatt seviyesinden 1 gigawatt'ın üzerine çıkarılmasının amaçlandığını ve bunun 2030 yılına kadar 10 milyar doların üzerinde yatırım gerektireceğini belirtti.

bursa teknik üniversitesi ve yerel ekosistem:

Kacır, Bursa Teknik Üniversitesi'ne bir Milli Teknoloji Atölyesi kazandırma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ise üniversitenin bilimsel yayın, patent, yapay zekâ eğitimi ve sanayi iş birliği çalışmalarını anlattı; yeni teknopark projesinin inşaatına 2027 başında başlanmasının planlandığı aktarıldı.

Kacır konuşmasını, Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilerlemesinin üniversiteler, araştırmacılar, sanayi kuruluşları ve gençlerin ortak çalışmasıyla sürdürüleceğini vurgulayarak tamamladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR: "TÜRKİYE, YERLİ UZAY ARACIYLA AY’A GİTMEYE HAZIRLANIYOR"