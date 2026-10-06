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Tenisle tanışma fırsatı: Bodrum'da ücretsiz kurslar başlıyor

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Royal Tenis Club ile Torba Tenis Kortu'nda 17-18 Ekim 2026'da başlayacak ücretsiz tenis kursları çocuk ve yetişkinlere açık.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tenisle tanışma fırsatı: Bodrum'da ücretsiz kurslar başlıyor

kursun kapsamı

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu, Bodrum Royal Tenis Club iş birliğiyle ücretsiz tenis kursu düzenliyor. Etkinlik, Torba Tenis Kortu'nda gerçekleştirilecek ve hem çocuklar hem de yetişkinler için fırsat sunacak.

kimler katılabilir:

Programda çocuk grubunda 4-12 yaş arasındaki katılımcılar yer alacak; bu grupta amacın tenis sporunu tanıtmak ve katılımcılara temel eğitim sağlamak olduğu belirtildi. Yetişkin katılımcılar da kurslardan ücretsiz yararlanabilecek.

başvuru ve başlangıç tarihleri:

Kurslar 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak. Katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için belediyenin yönlendirdiği telefon hattından başvuru yapabilecek.

Belediye yetkilileri, etkinliğin çocukların ve yetişkinlerin sporla buluşmasını teşvik etmeyi, fiziksel aktiviteyi günlük yaşama entegre etmeyi hedeflediğini vurguladı. Kursların ücretsiz olması, geniş katılıma olanak sağlayarak yerel spor altyapısının kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

BODRUM’DA ÜCRETSİZ TENİS KURSU BAŞLIYOR

BODRUM’DA ÜCRETSİZ TENİS KURSU BAŞLIYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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