Trump, Zelenskiy’i savaşı bitirmek istememekle suçladı

Trump'ın iddiaları ve ziyaret bağlamı:

ABD Başkanı Donald Trump, Kansas’a yapacağı ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarına verdiği röportajda Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy hakkında sert ifadeler kullandı. Trump, Zelenskiy’in Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda yeterince istekli olmadığını söyleyerek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" iddiasında bulundu.

Trump açıklamasında, amaç olarak insanların ölmemesini vurguladı ve savaşın durmasını istediğini belirtti. Sözlerine göre "Her ay ortalama muhtemelen 25 bin ila 35 bin asker kaybediyorlar. Diğer şeyler umurumda değil. Savaşın durmasını istiyorum. 25 bin, 35 bin kişinin öldüğünü görmek istemiyorum. Geçen ay sayı 32 bindi." ifadelerini kullandı.

Müzakereler ve üçlü zirve önerisi:

Trump, Ukrayna konusunda Rusya ile müzakerelerin sürdüğünü ve bu süreci yarıda kesmek istemediğini söyledi: "Müzakerelerin ortasındayken bu süreci yarıda kesmek istemiyorum. Bu arada bunu her an, derhal yapma hakkım var. İşler yolunda gitmezse bunu her zaman yapabilirim."

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Çin'de üçlü bir görüşmeye sıcak baktığını açıkladı. Trump, bu zirvede nükleer silahlar ve nükleer silahsızlanma konularının konuşulabileceğini belirterek, bunun "dünya için çok olumlu bir şey" olacağını savundu ve Kasım ayında Çin’de olacağını hatırlattı.

Ukrayna yönetimi, istihbarat ve Starlink:

Trump, Ukrayna ile istihbarat paylaşımı yapıldığını "Evet, istihbarat paylaşıyoruz. Çok şey paylaşıyoruz. Ukrayna’ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler" sözleriyle ifade etti. Ukrayna’ya sağlanan Starlink uydu hizmetinde yaşanan kesintiyi kimin emrettiğine dair soruya ise "Bilmiyorum ama öğrenmek isterim" yanıtını verdi.

Trump, Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı itirazlara rağmen yürüttüğü müzakereleri savundu: "Bir anlaşmayı müzakere etmenin tam ortasındayım. Bir anlaşmayı müzakere ederken, müzakere yürüttüğünüz insanlara bunu yapmazsınız. Söz konusu olan anlaşma, Ukrayna anlaşması." İran, esir takası ve dizel konularının da masada olduğunu belirtti ve "Bu benim işim" diye ekledi.

Zelenskiy eleştirileri ve liderliğe yönelik mesajlar:

Trump, Zelenskiy’in kendisini "tarihin yanlış tarafında olmakla" suçlamasına ilişkin olarak, "Zelenskiy ne dediğini bilmiyor. Zelenskiy bu savaşı çok uzun zaman önce çözüme kavuşturmalıydı. Beni dinleseydi çok uzun zaman önce çok daha iyi bir anlaşma yapardı ve kendi tarafındaki bir milyon insan hayatta olurdu" sözleriyle tepki gösterdi.

Ukrayna’nın büyük insan kaybına dikkat çeken Trump, "Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi" diyerek Zelenskiy’nin müzakere için başka birini görevlendirmesini önerdi.

Macron, Fransa’daki olaylar ve göç eleştirisi:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarına da değinen Trump, Macron ile ilişkisini "Emmanuel (Macron) benim arkadaşım" diyerek tanımladı ve Fransa’daki olayları göçe bağladı: "Fransa’da büyük bir hata yapıyorsun. Dünyanın her yerinden herkesin içeri girmesine izin veriyorsun. Bildiğiniz gibi Paris çok yakında bir Müslüman şehri olacak. Böyle olmaması gerekiyordu."

Trump Macron’a sınırları kapatması yönündeki öğüdünü yineledi ve Avrupa’daki bazı şiddet olaylarını göçle ilişkilendirerek eleştirdi.

Genel olarak Trump, Rusya ve Çin’in İran’a yönelik tutumunu değerlendirirken "Rusya, İran için çok az şey yaptı. Çin de İran için çok daha fazlasını yapabilirdi" ifadelerini kullandı ve bu durumu olumlu bulduğunu belirtti.

Öne çıkan nokta: Trump, hem Zelenskiy’i savaşı bitirmek istememekle suçladı hem de Rusya ve Çin ile yürütülecek olası diplomasiye açık olduğunu belirterek müzakereleri önceliklendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" dedi.