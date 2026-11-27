Uludere devlet hastanesinde anne oteli hizmete girdi

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Uludere Devlet Hastanesi binası içinde hastalar ve yakınları için bir mini otel açıldı. Proje, konaklama ve yemeğin ücretsiz olduğu, ülkenin ilk ve tek anne oteli uygulaması olarak halka sunuldu. Hizmet, özellikle riskli hamile hastalar ile bebek tedavilerinde ebeveynlerin hastanede kalmasını kolaylaştıracak şekilde planlandı.

hastane yetkilisinin açıklamaları:

Tarık Babat yaptığı açıklamada: "İki yıldır burada görev yapıyorum. Anne otelini belirlediğimiz katta yaptık. Uludere geniş bir coğrafyaya hitap etmektedir. Yollarda kapanma riski olduğunda hastalarımızı konaklatabiliyoruz. Riskli hamile hastalarımız, bebeklerin tedavilerinde ebeveynler burada kalabilecek. Yeme içme hepsi hastanemiz tarafından karşılanacak"

amaç ve kullanım şekli:

Hastane içinde yer alan otel, acil durumlarda özellikle ulaşım zorluğu yaşanan günlerde hastaların güvenle konaklatılmasını hedefliyor. Konaklama ve yiyecek giderlerinin hastane tarafından karşılanması, ailelerin tedavi sürecinde yanında olmasını kolaylaştıracak. Uygulamanın bölgenin geniş coğrafi yapısına yanıt veren yerel bir çözüm olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Uludere'de hasta ve yakınları için hastanede otel yapıldı