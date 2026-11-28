Veteriner eğitiminde dijital dönüşüm

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, anatomi eğitimini zenginleştirmek için dijital çözümleri hayata geçirdi. Fakülte bünyesinde temin edilen 4 tablet ve yüklü yazılım sayesinde öğrenciler, kadavra öncesinde hayvan anatomisini sanal ortamda üç boyutlu olarak inceleme imkânı buluyor.

Teknoloji ve modeller:

Tabletlerde yer alan uygulamada 10 hayvan modeli ile 1 insan modeli bulunuyor. Öğrenciler sığır, koyun, keçi, at, kedi, köpek, domuz, balık ve laboratuvar hayvanları gibi türlerin yanı sıra insan anatomisini karşılaştırmalı olarak görüntüleyebiliyor. Dijital modeller; bilgisayarlı tomografi ve üç boyutlu yüzey tarama yöntemleriyle dijitalleştirilmiş, iskelet, kas, dolaşım, sinir, solunum, sindirim ve ürogenital sistemlere ait katmanlar olarak eğitime sunulmuştur. Seçilen anatomik yapılar ayrıca 3 boyutlu yazıcılarla fiziksel eğitim materyali hâline getirilmiştir.

Uygulamanın eğitime etkileri:

Prof. Dr. Özgür Kaynar, uygulamanın amacını şöyle özetliyor: "Bilindiği gibi veteriner hekimliği eğitimi teorik bilginin uygulamasıyla bütünleştiği bir eğitim alanıdır. Biz de öğrencilerimize daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunmayı hedefledik. Yüksek Öğretim Kurumumuzun 2030 vizyonunda öne çıkan dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim yaklaşımı doğrultusunda fakültemize somut adımlar attık. Bu kapsamda öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmak üzere 4 tablet, 10 hayvan, 1 tane de insan dijital anatomi yazılımı temin ettik. Bu teknoloji sayesinde öğrencilerimiz hayvanların ve insanla karşılaştırma anatomik yapılarını 3 boyutlu olarak inceleyebilecek ve teorik bilgilerini görsel uygulamalarla pekiştirebilecekler. Amacımız geleneksel anatomi eğitimini değiştirmek değil, dijital teknolojilerle güçlendirmek. Çünkü biz, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, onu eğitim kalitesine dönüştüren bir veteriner fakültesi olmayı hedefliyoruz. Bizim için üniversite yalnızca bilginin aktarıldığı değil, yeni öğrenme yöntemlerinin geliştirildiği ve kullanıldığı bir kurumdur. Bugün 4 tabletle başlattığımız bu uygulama küçük bir adım gibi görünebilir, ancak hedefimiz öğrencilerimizin eğitimine daha aktif katıldığı, teorik bilgilerini görsel uygulamalarla destekleyebildiği bir öğrenme ortamı oluşturmak. Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için imkanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz."

Kadavra eğitimi ve etik avantajlar:

Doç. Dr. Beste Demirci, dijital anatominin hata yaparak öğrenmeyi desteklediğini vurguluyor: "Dijital anatomi platformunu geliştirerek öğrencilerimize dijital ortamda çok daha sınırsız hata yapma imkanı vererek bir inceleme fırsatı sunuyoruz. ... Kadavra eğitimine başlamadan önce kadavraların daha sağlıklı kullanılabilmesi adına bir simülasyon öğrenimi üzerinde uygulama yapmış oluyorlar." Öğrenciler, sanal katmanları ayırarak ve kesitsel değerlendirmeler yaparak dokusal deneyime hazırlık sağlıyor; laboratuvarda ise dokuya dokunma, yumuşaklık ve sertlik gibi özelliklerle öğrenme derinleştiriliyor.

Erişim, sağlık ve gelecek planları:

Dr. Süleyman Yüksel uygulamanın erişilebilirlik ve sağlık faydalarına dikkat çekiyor: "Bu uygulama öğrencilere ders öncesi, sırası ve sonrasında sınırsız çalışma imkanı sağlıyor. Bundan sonraki aşamada planımız öğrencilere anatomi eğitimi için sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanmak olacaktır." Yüksel ayrıca dijital materyalin formaldehit gibi zararlı kimyasalların kullanımını azaltarak sağlık risklerini düşürdüğünü ve kadavra teminiyle ilgili maddi ve etik kaygıları hafiflettiğini belirtti. Sonuç olarak fakülte, dijital uygulamaları geleneksel anatomi ve kadavra eğitimini tamamlayıcı, hibrit bir eğitim yaklaşımının parçası olarak kullanıyor ve öğrencilere her zaman ulaşılabilir bir eğitim kaynağı sağlamayı hedefliyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ'NDE TEMİN EDİLEN YAZILIMLA HAYVAN ANATOMİSİNİ TEMİN EDİLEN TABLETLER VE UYGULAMA SAYESİNDE ÜÇ BOYUTLU OLARAK ÖĞRENME FIRSATI BULUYOR.