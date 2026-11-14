Yunus Emre Palandöken ocağında anıldı: kültür mirası ve inanç turizmine dikkat çekildi

Yunus Emre / Erzurum Ocağı programı Palandöken'de gerçekleştirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi ortaklığında düzenlenen "Yunus Emre / Erzurum Ocağı" programı, Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Mahalle Konağı'nda yapıldı. Programa Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Müdürü İsmet Handemir, akademisyenler, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinlik, TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş tarafından yönetildi.

Katılımcılar ve açılış vurguları:

Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Türk dünyasının ortak manevi şahsiyetlerinden ve Türkçemizin yazılı inşacılarından biri olan Yunus Emre ile onun hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin Palandöken'de bulunmasının hem ilçe hem de Erzurum için büyük değer taşıdığını belirterek, programı hazırlayan derneğe teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise Erzurum'un Pir Ali Baba, İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdurrahman Gazi ve Dede Korkut gibi somut olmayan kültür varlıkları açısından zengin bir coğrafya olduğunu vurguladı. Yer, Yunus Emre gibi isimlerin makam veya kabirlerinin kentte olmasının tesadüf olmadığını söyleyerek, STK'lerle iş birliği içinde şehrin değerlerini kültür ve inanç turizmine kazandırma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Akademik değerlendirmeler ve bölgenin önemi:

Prof. Dr. Müdahir Özgül, Tuzcu'nun jeopolitik önemini anlatarak, inanç dünyasında kurulduğu günden bu yana nasıl bir merkez olduğunu ve Yunus Emre ile Tapduk Emre'nin mezarlarının burada olmasının ardındaki nedenleri değerlendirdi. Atatürk Üniversitesi yayınlarından 2016'da "Yunus Emre" adlı kitabı yayımlayan Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Türkiye'deki geçmişten bugüne yapılan çalışmalar, özellikle Fuat Köprülü'nün araştırmaları ve tarihte Yunus adıyla yaşatılan milli ruh üzerine bilgiler paylaştı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Emin Altınışık da Türkiye'de Yunus Emre ile ilgili yazılmış makaleler ve araştırmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu; konunun akademik perspektifini katılımcılarla paylaştı.

Proje anlatımları, sanat ve kapanış:

ERTUTAK Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, Yunus Emre'nin kabrinin bulunduğu alanda gerçekleştirilmesi planlanan peyzaj düzenlemesi ve sosyal alan çalışmalarıyla ilgili projeleri anlattı. Kızılkaya ayrıca, Yunus Emre ve hocasının kabirlerini yaptıran İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de anılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte Gazelhanlar İsmail Tataroğlu ve Muhyettin Gültekin tarafından gazel ve ilahiler seslendirildi. Şiir dinletisinde Murat Ertaş, Selim Adım, Muhammed Emin Akdaş, Hüseyin Kotan ve Nizamettin Akçil şiirlerini paylaştı. Program, Hafız İsmail Kırküzer'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla son buldu.

Etkinlik, bölgenin manevi ve kültürel mirasını görünür kılma, akademik çalışmalarla destekleme ve yerel projelerle bu mirası koruyup tanıtma hedeflerine vurgu yapan katılımcı konuşmalarıyla öne çıktı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TDED TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN "YUNUS EMRE / ERZURUM OCAĞI" PROGRAMI PALANDÖKEN İLÇESİNE BAĞLI TUZCU MAHALLESİ MAHALLE KONAĞI'NDA YAPTIK.