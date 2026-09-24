Yurtdışında aidiyet korunmalı, asimilasyona izin yok

New York'ta düzenlenen buluşmanın satır başları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenen "Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması"na katıldı. Erdoğan konuşmasına katılımcılara selam vererek başladı ve bu tür toplantıların hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de ortak meselelerin istişare edilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

kardeşlik, ortak hafıza ve aidiyet:

Konuşmasında salondaki atmosferi tarihten gelen bir kopuşun değil, köklü bir mirasın taşıyıcılığı olarak niteleyen Erdoğan, burada "pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik" bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Gülcemal Vapurundan ve Türk Teavün Cemiyeti'nden örnekler vererek Amerikan topraklarına kök salmış nesillerin mirasına dikkat çekti. Erdoğan, kardeşliğin aynı zamanda sorumluluk getirdiğini; birbirine destek olma, hukuka riayet etme ve köken, gelir ya da dil ayrımı gözetmeme ilkelerinin önemine işaret etti.

entegrasyon mu, asimilasyon mu?:

Erdoğan konuşmasında entegrasyonun ve ana vatanla bağların korunmasının önemini öne çıkardı. "Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor" sözünü vurgulayarak, grubun içinde yaşadığı topluma uyum sağlarken kendi dilini ve kültürünü korumasının entegrasyonun doğal bir parçası olduğunu belirtti. Bu noktada Erdoğan, entegrasyona 'evet', asimilasyonun her çeşidine 'hayır' dediklerini açıkladı ve göçmenlerin yeni bir topluma kabul edilmesinin, o toplumun göçmenlere hakları ve saygı göstermesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, Amerika'nın bu alanda istisnai örnekler barındırdığını ifade etti.

eğitim, başarı ve yurtdışındaki katkılar:

Erdoğan, yurtdışındaki Türk ve Müslüman toplumlarının özellikle eğitim, bilim, sağlık, hukuk ve teknoloji alanlarında elde ettikleri başarılara dikkat çekti. Profesör Doktor Aziz Sancar gibi isimlerin örnek teşkil ettiğini belirterek, bu başarıların Türkiye'nin dünyadaki imajına katkı sağladığını söyledi. Bireysel başarıların güçlü kurumlara dönüştürülmesinin, kuşaktan kuşağa aktarılan birikim yaratılmasının önemini vurguladı ve yurtdışındaki kurumlaşmaya, topluma değer üreten yapıların inşasına çağırdı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilere katkı sunan ve Türkiye'yi doğru temsil eden herkese şükranlarını iletti. Türk vatandaşı olmayan ancak Türkiye'ye yönelik samimi muhabbet besleyen dostların da bu gönül halkasının bir parçası olduğunun altını çizdi ve ön yargılara karşı sesini esirgemeyenlere özel bir değer atfetti.

siyasi katılım, dayanışma ve destek çağrısı:

Konuşmasında yaklaşan ABD ara seçimlerine de değinen Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşları demokratik haklarını kullanmaya davet etti. Erdoğan, yurtdışında yaşayanların sandığa gitmesinin ve seslerini duyurmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını takdir ederek, Türkiye'nin ve şahsının her daim yurtdışındaki vatandaşların yanında olduğunu, onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşma, Müslüman düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve İslam coğrafyasındaki insanlık dramlarına karşı daha güçlü bir mücadele çağrısıyla sürdü. Erdoğan, Gazze'de yaşananlara atıf yaparak kurumlaşma ve dayanışmanın bu tür haksızlıkların önlenmesinde belirleyici rol oynayacağını söyledi ve katılımcılardan bulundukları şehirlerdeki kardeşlere selamlarını iletmelerini özellikle talep etti.

Program, hükümet temsilcileri, sivil toplum ve diaspora arasındaki bağların güçlendirilmesi ve elde edilen bireysel başarının kalıcı kurumsal yapılara dönüştürülmesi çağrısıyla sona erdi. Erdoğan, salondaki dayanışma ruhunun hem Türkiye'nin hem de yurtdışındaki toplulukların uzun vadeli gücüne katkı yapacağını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "MÜSLÜMANLARDAN ENTEGRE OLMALARI DEĞİL, ASİMİLE OLMALARI BEKLENİYOR"