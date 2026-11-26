Uzman görüşü: etken madde belirleyici rolünde:

Denizli Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ertürk, zayıflama iğnelerinin doğum kontrol haplarının koruyuculuğunu etkileyip etkilemediği sorusuna açıklık getirdi. Artan kullanımına paralel olarak bu ilaçların ağızdan alınan hormon içeren doğum kontrol yöntemleri üzerindeki muhtemel etkileri dikkat çekiyor. Ertürk, etkinin kullanılan ilacın etken maddesine göre değiştiğini belirtti.

tirzepatid ve emilim mekanizması:

Dr. Ertürk, tirzepatid içeren ilaçların mide boşalmasını yavaşlatarak ağızdan alınan doğum kontrol haplarının emilimini etkileyebileceğini söyledi. Bu nedenle tedaviye başlandığında ve her doz artışından sonraki 4 hafta boyunca ek korunma yöntemi kullanılması gerektiğini vurguladı. Bu dönemde prezervatif gibi bariyer yöntemlerinin tercih edilebileceği veya ağızdan alınmayan doğum kontrol yöntemlerine geçilebileceği kaydedildi.

semaglutid ve kusma-ishal durumları:

Semaglutid içeren ilaçların ise, mevcut veriler ışığında doğum kontrol haplarının etkinliğini klinik açıdan anlamlı ölçüde azalttığının gösterilmediğini belirten Ertürk, ancak şiddetli kusma veya ishal durumlarında hapın emiliminin etkilenebileceği ve koruyuculuğun azalabileceği uyarısında bulundu. Bu gibi yan etkiler görüldüğünde ek korunma düşünülmesi gerektiği ifade edildi.

Dr. Ertürk ayrıca zayıflama iğnelerinin gebelik döneminde kullanılmaması gerektiğini hatırlattı. Gebelik planlayan kadınların, kullandıkları ilacın etken maddesine göre tedaviyi ne zaman bırakmaları gerektiğini mutlaka hekimleriyle değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Ertürk, zayıflama iğnesi kullanan kadınların yalnızca ilaç markasına değil, ilacın etken maddesine de dikkat etmeleri gerektiğini; hem zayıflama tedavisinin hem de doğum kontrol yönteminin doktor kontrolünde eş zamanlı değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. DERYA ERTÜRK, ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN DOĞUM KONTROL HAPLARININ KORUYUCULUĞUNU ETKİLEYİP ETKİLEMEDİĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.