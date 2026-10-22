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Zeytinburnu'da ihbar üzerine polise ateş açıldı, şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Zeytinburnu'da ihbarla giden polis ekiplerine bir daireden ateş açıldı; şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi, bir kişi gözaltında.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 04:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zeytinburnu'da ihbar üzerine polise ateş açıldı, şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Zeytinburnu'da ihbar sonrası çıkan çatışmada şüpheli yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda, ihbar üzerine bir daireye giden polis ekiplerine açılan ateş sonucu bir şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

olayın gelişimi:

Olay, saat 23.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi 2. Bağ Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, gelen ihbar üzerine sokaktaki adrese gitti.

Ekipler kendilerini tanıtıp kapıyı açmalarını istedi; bir süre kapı açılmadı. Ardından şüphelilerden biri kapıyı açıp polis ekiplerine silahla ateş etti. Polisler açılan ateşe karşılık verdi ve ateş açan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

güvenlik ve inceleme çalışmaları:

Yaralanan şüphelinin ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve ardından ambulansta hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek bölgeye girişler kısıtlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Evde yapılan aramada şüphelinin kullandığı tabanca ve mermiler ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve bir kişi gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU’NDA İHBAR ÜZERİNE ADRESE GİDEN POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE...

ZEYTİNBURNU’NDA İHBAR ÜZERİNE ADRESE GİDEN POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, BİR KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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