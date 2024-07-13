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Bu yiyecekleri sakın tekrar ısıtıp yemeyin! Anında vücudu zehirliyor

Bu besinlerin tekrar ısıtılıp yenmesi büyük zarar veriyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:09
Bu yiyecekleri sakın tekrar ısıtıp yemeyin! Anında vücudu zehirliyor

Bu besinleri sakın tekrar ısıtıp tüketmeyin! Vücuda zararı çok büyük! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUNLARI ISITIP TEKRAR YEMEYİN

Bazı besinler tüketildikten sonra eğer tekrar ısıtılıp yenirse büyük zararları olabiliyor. Mantar ısıtılırsa besin değeri kayboluyor. Bu sebeple soğuk tüketilmesi öneriliyor. Eğer mantarı tekrar ısıtmak istiyorsanız karın ağrısı ve şişlik yaşayacağınızı bilmelisiniz. Birçok faydası olan ıspanak içinde de nitrat yer alıyor. Bu besinin ısıtılması nitrite dönüşmesine neden oluyor ve zararlı oluyor. Küçük çocuklarda 5 mg nitritin bile vücuda girmesi zehirlenmeye neden oluyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden yumurta da tekrar ısıtıldığı zaman toksit üretiyor ve sağlığa büyük zarar veriyor. 

bunları tekrar ısıtıp yemeyin

Kereviz içinde de nitrat yer alıyor ve eğer ısıtılırsa nitrite dönüşerek zehirlenmelere sebep olarak kanserojen etki verebiliyor. Tavukların da piştiği an ya da soğuk yenmesi öneriliyor. Tavuk çabuk bozulan gıdalardan biri olduğu için zehirlenme yaşanabiliyor. Tavuk ısıtılarak tüketildiği zaman içinde olan protein yapısı değişerek bakteri üreme riski artıyor. Eğer mutlaka ısıtılması gerekiyorsa bile çok yüksek ısıda ısıtılmaması gerekiyor. Et içeren gıdalar 65 derece ve üstü sıcaklığa ulaşmadığı zaman içinde olan mikroorganizmalar büyüyor ve ürüyor. Bu sebeple sağlıkta problem yaşamamak için köfte ve benzeri et içerikli yemekleri ısıtırken ısı derecesine dikkat etmeniz gerekiyor. Balık içinde olan B12 ve fosfor balık değerlerini yükseltiyor ancak eğer tekrar ısıtılırsa hem hijyen açısından zarar veriyor hem de besin değerlerini kaybediyor. Kremalı besinler de piştikten sonra ya hemen tüketilmeli ya da bir daha ısıtılmamalı. 

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