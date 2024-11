Çanakkale'de 10 Yıldır Bekleyen Böbrek Hastası Sağlığına Kavuştu

Çanakkale'de Böbrek Nakliyle Yeni Bir Hayata Merhaba

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 10 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden 53 yaşındaki Hatice Ayçin'in hayatını değiştirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Ayçin, 2007 yılında hipertansiyona bağlı olarak bu hastalığa yakalandı.

Böbrek Nakli İçin Uzun Bir Bekleyiş

Medikal tedavilerle 9 yıl süren çabalarının ardından 2016 yılında diyaliz ünitesinde tedavi görmeye başlayan Ayçin, ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Uzun bekleyişin ardından, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbrek, Ayçin'e nakledildi.

Umutla Beklediği An Geldi

Hastaneden taburcu olan Hatice Ayçin, yaşadığı zorlukları gazetecilere anlattı. 17 yıllık süreçte bu hastalığın kendisini hem ruhen hem de bedenen çökerttiğini ifade eden Ayçin, "Her an ölecekmiş gibi bekliyordum. Çantamı her zaman yaptım, umutla bekledim. Bir anda telefon çaldı ve 2 saat içinde hastaneye gelmemiz istendi." dedi.

Organ Bağışı Çağrısı

Sağlığını geri kazanmanın mutluluğunu yaşayan Ayçin, organ bağışının önemine dikkat çekerek herkese bu konuda duyarlı olmalarını önerdi.

Uzmanından Açıklama

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Ayçin'in 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştirerek diyaliz tedavisine başladığını açıkladı. Eşinden böbrek nakli için doku uyuşmazlığı nedeniyle bir sonuç alınamadığını belirten Alan, "8 yıl boyunca diyalize giren Ayçin, 1.5 yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. 10 gün önce başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

