Kahve içerken bu 9 hatadan ışık hızıyla kaçın! Bu zararı kimsenin aklına bile gelmezdi

Kimisi gününü tazelemek için kahve içer, kimisi sosyalleşmek için, kimisi işine konsantre olmak için, kimisi ise yorgunluğu atmak için kahve içer. Bu çerçevede, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kahve tüketimi, son yıllarda neredeyse tüm toplumsal sınıflardan 7'den 70'e yaş arası insanlar arasında hızla arttı.

Günümüzde kahvenin sayısız çeşidi ve hazırlama yöntemiyle karşılaşıyoruz, ancak birkaç kurala uymazsanız sağlığınıza faydadan çok zarar verebilir. Aşırı sıcaklarda vücudu soğutmak için aşırı tüketilen aromalar, şuruplar, tatlandırıcılar, kremler ve baştan çıkarıcı soğuk karışımlar, şeker hastalığından obeziteye kadar pek çok sağlık sorununa zemin de hazırlayabiliyor.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'nde Beslenme ve Diyet Uzmanı olarak görev yapan Nur Ecem Baydı Ozman, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Kahve, ölçülü tüketilebilecek, zararsız bir içecek olarak düşünülmemelidir. Kaygı, yorgunluk, uykusuzluk, kan basıncının yükselmesi gibi olumsuz etkilere sebep olabilir ancak kahveye aromalı tatlı şuruplar, kahve kremaları ve süt tozu eklenmesi, kahvenin daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. Sağlığınız için oldukça zararlı bir içecektir. Bu içerikler yüksek kalorilidir ve kilo alımına, hatta diyabet ve obeziteye bağlı hastalıklara yol açabilir. Bundan dolayı kahve tüketirken dikkatli olmalısınız” şeklinde konuştu. uzman isim, kahve tüketimiyle ilgili bilmeniz gereken 9 şeyi anlattı, önemli uyarı ve önerilerde bulundu.





'Bağımlılığa yol açabilir'

Çoğumuz uyanmak ve daha fazla enerjiye sahip olmak için kahve içeriz. Kahvedeki kafein uyanmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, sürekli kahve tüketimi toleransa neden olabilir ve aynı uyanıklık veya uyanıklık durumuna ulaşmak için daha fazla miktar ahve gerekebilir. Sonuç olarak, kahve alımınız zamanla artabilir ve sizi aşırı kafeinin olumsuz etkilerine maruz bırakabilir. Aşırı Kalori Alımına Neden Olabilir

Kahvenin daha fazla kalori almanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Tipik olarak kahve türleri 100 ml veya çay bardağı başına 2-3 kcal içerir ki bu çok büyük bir kalori miktarı değildir. Ancak kahve içerken süt tozu, krema, şeker, süt vb. eklenmesi kahvenin kalori içeriğini arttırır ve fazla kalori eklenerek kahve tüketilmesi vücutta yağ birikmesine neden olabilir.

'Akşam 5'ten sonra kahve içmeyin'

Beslenme Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, ayrıca şunları da söyledi: Bu nedenle gün içinde kafein tüketilmesi tercih edilir. bilimsel araştırmalarda. Yatmadan en az 6 saat önce veya akşam 5'e kadar kahve içmeyi bırakmanız önerilir. "Kahve tüketimi uykunuzun kalitesini etkileyebilir, bu da yatma saatine yaklaştıkça uyku süresinin kısalmasına yol açabilir"

'Günde 400 mg kafeini geçmemelidir'





Sağlıklı yetişkinler için günde 400 mg'a kadar kafein yeterlidir. Hamile ya da emziren kişiler için bu miktar günde 200 mg’dır. 60 ml'lik bir fincan espresso 80 mg kafein içerirken, 200 ml'lik bir fincan filtre kahve 90 mg kafein içerir. Bu miktarlar kahvenin cinsine ve sertliğine göre değişmektedir. Günlük maksimum kafein alımını aşmamak için. Kafein çay, kakao ve kahve dışındaki içeceklerden de elde edilebilir; bu nedenle bu içeceklerin ve kahvenin toplam alımının günde 3 ila 4 bardağı geçmediğinden emin olun.

'Çocuklar ve gençler uzak durmalı'

Özellikle son yıllarda kahvenin çeşitliliği artmış ve eskiden yetişkinlerin içeceği sayılan kahve, artık çocukların da yaygın olarak tükettiği bir içecek haline gelmiştir. Beslenme uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, Amerikan Pediatri Akademisi'nin çocuklara ve ergenlere kafeinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunduğunu söylerken "Çocuklar ve ergenler için belirlenmiş güvenli bir doz yoktur, bu nedenle çocuklar ve ergenler için bu seçeneği tercih etmemek daha güvenlidir. Aşırı sıcaklarda veya aşırı kahve tüketiminde başınızı serinletmek için kullanılabilecek aromalar, şuruplar, tatlandırıcılar, kremler ve baştan çıkarıcı soğuk karışımlar, hem çocuklarda, hem ergenlerde hem de yetişkinlerde diyabetten obeziteye kadar çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor” dedi.

'Vücuttaki su atılımını artırabilir'

Kahve idrar söktürücü özelliklere sahiptir ve suyun böbrekler yoluyla vücuttan atılmasını artırabilir. Burada en önemli şey şudur: Kahve içerken her gün yeterince su içtiğinizden emin olmalısınız. Kahve ve çay gibi diğer kafeinli içecekler suyun yerini tutmaz. Bu nedenle vücut ağırlığınızı 30 ml ile çarpmanız ve bu sonuca ulaşmak için her gün düzenli olarak yeterince su içmelisiniz. Örneğin; 60 kg ağırlığındaki bir kişinin her gün yaklaşık 1800 ml su içmesi gerekir. Çok fazla su içmezseniz ve sık kahve içerseniz vücudunuz susuz kalabilir ve su alımının az olması vücudunuzda şişliklere neden olabilir. Kahvenin kendisi doğrudan ödeme neden olmasa da kahve içerken aynı zamanda yeterince su tüketmezseniz vücudunuzda ödem oluşmasına neden olabilir.

Uyanır uyanmaz kahve içebilir miyim?





Beslenme Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bu sıruya karşılık olarak verdiği yanıtta, "Bazı kaynaklar sabah uyandıktan hemen sonra, tercihen uyandıktan 1-2 saat sonrasında kahve içmekten kaçınılmasını öneriyor. Çünkü... Kortizol hormonunun aşırı salgılanması, Sabah kalktığınızda zaten yükseklerde olan ve kahve içtiğinizde daha da artan bu hormon düşüklüğünün yanı sıra anksiyete, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kemik erimesi gibi sorunlara da yol açabiliyor. Bağışıklık sisteminde. Ayrıca aç karnına kahve tüketmek mide sorunlarına da sebep olabilir. Ancak burada bir karar kaybı çalışması yapılıyor (örneğin araba kullanmak istiyorsanız ve sabah kahve içtikten sonra erken kalkmanız gerekiyorsa ve bunun için kalkmanız gerekiyorsa ancak herhangi bir olumsuz etki hissetmiyorsanız (örneğin sabah erken saatlerde kahve içmek) kalıcı olmadığı sürece kişisel tercihe bırakılabilir.

'Fazlası kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir'

Kahve, ölçülü tüketildiğinde kalp-damar sağlığını koruyabilir fakat önerilen maksimum dozun üzerinde tüketimi koroner kalp hastalığı risk durumunu artırabilir. Filtresiz kahve tüketmek aterojenik etkiyi yani kan damarlarının daralmasını artırabilir. Tam tersine kahveyi filtreden geçirerek tüketirseniz bu etki azalır ve kahvenin kalp-damar sağlığına daha olumlu etkisi olur. Halihazırda yüksek tansiyon veya kalp-damar rahatsızlığı olan kişilerin, ne kadar kahve tükettikleri ve bunu nasıl hazırladıkları konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

'Kahve yağ yakmaz'

Beslenme Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, "Yağ yakımı için kahveye tereyağı, hindistan cevizi yağı, limon, tarçın vb. eklemek yanlıştır, kahvenin yağ yakıcı bir ürün olduğu da söylenemez. Yine antrenmandan önce kahve içmenin yağ yakımına önemli bir katkısı yoktur. Yağ yakımı dengeli beslenme ve düzenli egzersiz gibi vücudunuzda kalori açığı yaratarak mümkündür. Bu anlamda kilo vermek veya yağ yakmak için kahveyi tercih etmek yanlış bir hareket oluyor” dedi.