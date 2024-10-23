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Olimpik Lyon Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, Beşiktaş'a karşı hücum ağırlıklı oyun sergileme gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:08
Olimpik Lyon Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Olimpik Lyon-Beşiktaş karşılaşmasına doğru

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı, yarın Beşiktaş'ı konuk ediyor. Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Pierre Sage'den Stratejik Açıklamalar

Sage, Groupama Stadı yakınlarındaki antrenman tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, "Hücum ağırlıklı oynamalıyız. Beşiktaş'ın topla oynamasını kısıtlamalıyız," ifadelerini kullandı. İki takımın hücum yönünden benzer özelliklere sahip olduğunu belirten Sage, kazandıkları son 5 maçın önemine de değindi: "Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde devam etmek istiyoruz."

Transferve Oyuncu Durumları

Fransız teknik adam, Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha hakkında da umut verici açıklamalarda bulundu. Zaha'nın yavaş yavaş takıma adapte olduğunu belirten Sage, "Yarınki maçta forma giyme ihtimali yüksek," dedi. Bununla birlikte, Mahamadou Diawara karşısında takıma katılamayacak.

Said Benrahma'nın İfadeleri

Olimpik Lyon'un Cezayirli oyuncusu Said Benrahma, takımın son dönemdeki formunu sürdürmek istediklerini belirtti. "Bu sezon zor bir başlangıç yaptık ama şu anda her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için mevcut bir takım," dedi. Beşiktaş'ı güçlü bir rakip olarak değerlendiren Benrahma, bu karşılaşmanın keyifli geçeceğine inandığını açıkladı. Ayrıca, forma giyemediği dönemi de değerlendirerek, "Çalıştığım zaman karşılığını aldığımı düşünüyorum. Her zaman pozitif kalmayı tercih ediyorum," ifadesini kullandı.

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