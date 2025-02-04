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Kırklarelispor Teknik Direktörü Ahmet Duman'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Ahmet Duman, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından takımlarının gösterdiği direnci vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:03
Kırklarelispor Teknik Direktörü Ahmet Duman'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Kırklarelispor'un Beşiktaş Maçı Sonrası Yorumlar

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kırklarelispor'un teknik direktörü Ahmet Duman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"İyi Mücadele Ettik"

Duman, Beşiktaş karşısında takımlarının oyun anlayışıyla ilgili olarak, "İyi futbol oynamaya, oyunun gereklerini yerine getirerek direnç göstermeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Sakatlıklar Etkiledi

Üç gün önce zorlu bir lig maçı oynadıklarını hatırlatan Duman, "Yorgunduk, alternatif oyuncularımızın sakat ve cezalı oluşuyla gerekli hamleleri yapamadık. Ama yine de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Kupa Hedefi

Duman, "Kupaya oynadığımız futbolla renk kattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçı kazanıp gruptaki durumumuzun belli olacağını zannediyorum." ifadelerini kullandı.

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