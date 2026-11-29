Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan Pazartesi Pazarı önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, taraflar arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay sırasında silahların ateşlendiği; arbede esnasında toplam 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralıların durumu:

Ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran toplam 8 yaralı, kentteki üç farklı hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilenler arasında B.K. (28)'nin dizinde, Y.K. (32)'nin sol kulağında kesi olduğu; darp nedeniyle başvuran H.C.K. (27) ile N.K. (36)'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A. (34)'nün bacağından bıçaklandığı ve pansuman yapıldığı, darp nedeniyle başvuran Y.A. (25) ile G.A. (31)'nin ise tetkiklerinin devam ettiği kaydedildi.

Serdivan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan E.K. (32)'nin karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Tedavi altındaki tüm yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Güvenlik ve soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına başvurulacağı öğrenildi.

Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 8 yaralı