Seydişehir'de bıçaklı kavga:

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, A.S. ve M.S. ile Abdullah Kara arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Abdullah Kara vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara'ya doktorlar müdahale etti; ancak kurtarılamadı.

Şüpheliler ve soruşturma:

Olayın ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık ve polis tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve olayın nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.