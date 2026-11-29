kaza ayrıntıları:

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan Basri Demirci Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. İddiaya göre Adana'dan Kozan istikametine giden 01 RT 355 plakalı araç ile bulvardan Güneri yönüne ilerleyen 01 BHB 058 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç refüje çıkarak yan yattı.

Kazada sürücü A.Y. ile araçtaki İ.B. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

müdahale ve inceleme:

Otomobilde sıkışan sürücü A.Y., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki yaralı da Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yunus timleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için olay yerinde ve araçlarda detaylı tespit yapıyor.

Kozan'da trafik kazası 2 yaralı