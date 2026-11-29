olayın gelişimi:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ak Sokak'ta, pazartesi pazarı önünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda pompalı tüfekle ateş açıldığı ve toplam 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı ve olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

yaralıların tedavi durumu:

Yaralılar ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla başvurdukları üç farklı hastanede tedaviye alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılanlar arasında B.K. (28) için diz bölgesinde kesi, Y.K. (32) için sol kulakta kesi tespit edildi. H.C.K. (27) ile N.K. (36) ise darp nedeniyle tedavileri sürüyor.

Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A. (34) bacağından bıçaklanmış olup pansuman yapıldı; darp nedeniyle başvuran Y.A. (25) ve G.A. (31) için tetkikler devam ediyor. Serdivan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan E.K. (32) ise karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi. Haberde yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik görüntüleri ve tanık beyanlarıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ADAPAZARI İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGADA 4’Ü BIÇAKLA, 4’Ü İSE DARP SONUCU OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 KİŞİ YARALANDI.