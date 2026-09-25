Antalya'da yapı dönüşümü: turizm kimliği ve güvenlik birlikte ele alınmalı

DAİMFED Antalya Şubesi açılışı:

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’nun (DAİMFED) Antalya Şubesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle resmen faaliyete başladı. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, DAİMFED Fahri Başkanı ve eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile sektör temsilcileri katıldı. Açılışta sektörün mevcut durumu, denetim ve kentin yapı stokunun yenilenmesine yönelik adımlar masaya yatırıldı.

yapı stokunun yenilenmesine ilişkin değerlendirmeler:

Vali Hulusi Şahin, Antalya’daki yapı stoğunun yenilenmesinin önemine dikkat çekti. Kentte özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış çok sayıda binanın bulunduğunu belirterek, "Antalya’nın yapı stokunun yenilenmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Buna büyük ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Vali Şahin, bazı mahallelerdeki yapısal ve estetik sorunlara işaret ederek, "Kibrit kutusu gibi binalar Antalya’nın panoramasına yakışmıyor" dedi ve başarılı yeni projelerin devamını diledi.

DAİMFED Fahri Başkanı Kürşad Tüzmen de Antalya’nın mevcut durumuna vurgu yaparak, "Antalya şu anda ikinci sırada. Depremde birinci önceliği yok ama yapı stoku olarak da ciddi sıkıntıları olan bir şehir" dedi. Tüzmen, bu nedenle şubenin önemine dikkat çekti ve yapı stokunun yenilenmesinin hem güvenlik hem de kent kimliği açısından öncelikli olması gerektiğini belirtti.

denetim mekanizmaları ve sektör sorumluluğu:

Karslıoğlu açılış konuşmasında müteahhitlik sektöründe doğru alanlarda çalışmaya özen gösterdiklerini söyleyerek, kuruluş ilkelerine bağlı kalacaklarını ifade etti: "Biz müteahhitlik sektöründe doğru ve güzel alanlar seçerek elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın önderliğinde, hata yapmadan yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz."

Tüzmen, inşaat sektöründeki sorunların büyük bölümünü denetim eksikliğine bağladı: "Yaşadığımız sıkıntıların hepsi denetim mekanizmalarımızın iyi çalışmamasından kaynaklanıyor. Sivil toplum örgütlerinde de bu böyle. Deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntılar, yanlış yapılmış binalar ve maliyetlerden kaçılması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar var." Bu sözlerle Tüzmen, hem idari hem de mesleki denetimlerin güçlendirilmesini ve sivil toplumun seçici rolünü vurguladı.

turizm, üretim ve kentin geleceğine etkiler:

Tüzmen ayrıca Antalya’nın Türkiye turizmindeki katkısını hatırlatarak, kentin turizm kimliğine uygun yapılaşmanın önemini anlattı: "Türkiye turizmi buradan başlamıştır. İlk turistik otel de Talya Oteli’dir." Antalya’nın kesme çiçekten yat imalatına kadar farklı sektörlerde üretim ve ihracat merkezi olduğunu belirten Tüzmen, Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat imalatına ilişkin değerlendirmesinde kentin bu alanlarda iddialı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından DAİMFED Antalya Şubesi’nin açılış kurdelesi, protokol üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kesildi. Açılış, sektörün hem yapı stoku yenilenmesi hem de denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında yeni bir sürece işaret ediyor.

ESKİ DEVLET BAKANI KÜRŞET TÜZMAN