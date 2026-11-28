Ardahan'da GAMER toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan il genelinde güvenlik ve acil durum yönetiminin etkinliğini artırma amacıyla düzenlenen toplantı, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlık etti ve görüşülen konular il içindeki olası senaryolar üzerinden değerlendirildi.

toplantının odağı:

Görüşmelerde, il sınırları içinde meydana gelebilecek acil durumlar, güvenlik olayları ve toplumsal olayların düzenlenmesi üzerinde duruldu. Analizlerin yapılması, senaryo bazlı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

altyapı ve veri iletişimi:

GAMER kayıtları üzerinden altyapı aracılığıyla iletilen veri hacmi, hız ve dağılımı incelendi. Toplantıda, acil müdahalede saniyelerin kritik olduğu; bu nedenle tüm birimlerin entegre ve eş zamanlı çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantı sonucunda alınan değerlendirmeler çerçevesinde kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve mevcut uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

ARDAHAN'DA İL GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ (GAMER) TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)