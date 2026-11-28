Bolu’da yolcu minibüsünün kurtarılması

Bolu’da gezi dönüşünde, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuk ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması sonucu mahsur kalması, bölgedeki kurtarma çalışmalarıyla sonlandı. Gruptan haber alınamaması üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 13 kişi sağ salim bulundu.

Bölgenin koşulları ve görüntüler:

Yedigöller-Yığılca orman yolunda, ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki güzergahta kaydedilen gündüz görüntülerinde, yol boyunca çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisi olduğu görüldü. Mahsur kalan minibüsün bulunduğu alanın zorlu arazi koşulları, aracın balçığa saplanmasına neden oldu ve bölgedeki ulaşım zorluklarını ortaya koydu.

Çocukların çabası ve kurtarma süreci:

Minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çocuklar ve görevli personelin de aracı iterek yardım ettiği belirtildi. Araç üzerinde kalan çamurlu el izleri, çocukların kurtarma çabasını gözler önüne serdi ve görüntülerde yürek burkan bir iz bıraktı. Kurtarma çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti; minibüs, pick-up aracına bağlanan halat yardımıyla balçıktan çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, taşıma ve saha güvenliği ile ilgili farkındalık oluştururken, benzer koşullarda yapılacak gezilerde önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

ÇOCUKLARIN MİNİBÜSÜ BALÇIKTAN ÇIKARMAK İÇİN ARACI İTTİĞİ SIRADA BIRAKTIKLARI ÇAMURLU EL İZLERİ, ARACIN ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ.