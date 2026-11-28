olayın gelişimi:

Muş'un Bulanık ilçesinde solunum yetmezliği belirtileri gösteren yenidoğan, Bulanık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan değerlendirme sonrası hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

nakil süreci:

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Bulanık ilçesine ulaşan helikopter ambulans, hastayı alarak Van'a naklini sağladı.

Sevk işlemi, hastanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı gözetilerek gerçekleştirildi ve hasta Van'daki merkeze yönlendirildi.

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE SOLUNUM YETMEZLİĞİ ÇEKEN YENİDOĞAN BEBEK, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.