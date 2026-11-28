Besni'de yem karma makinesine kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana gelen kazada, köyde çalışan yem karma makinesine yaklaşan 10 yaşındaki Gazi İlhan makineye kapıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre İlhan, olay sırasında ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgedeki incelemelerini süratle başlattı. Meydana gelen kaza anına dair görgü veya başka tanık bilgileri yetkililerce değerlendiriliyor.

Soruşturma ve müdahale:

Olay yerinde ilk incelemeleri yapan jandarma ekipleri, güvenlik şeridi oluşturdu ve delil toplama çalışmalarına başladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından İlhan'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı; jandarma, olayın nedenlerini ve meydana geliş şeklini netleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin bulguların soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE YEM KARMA MAKİNESİNE KAPILAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.