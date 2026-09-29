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Atabağı'nda öğrenciler okula patpat kasasında gidiyor, servis talebi yükseldi

Siirt'in Baykan ilçesi Atabağı beldesinde öğrenciler her gün 2-2,5 kilometrelik yolu 'patpat' kasasında gidip geliyor; veliler servis istiyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atabağı'nda öğrenciler okula patpat kasasında gidiyor, servis talebi yükseldi

okul yolculuğunda tehlike görüntülendi:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde, bazı öğrencilerin okula ulaşımını sağlamak amacıyla tarım aracı olarak bilinen "patpat"ın kasasında taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölge sakinleri, belde merkezine yaklaşık 2-2,5 kilometre mesafede yaşayan çocukların bu şekilde taşındığını belirtiyor.

görüntüde görülenler:

Kayda göre, öğrenciler patpatın açık kasasında bir arada seyahat ediyor; araç, yol boyunca duraksamalar ve dar şeritler içeren bir güzergahtan geçiyor. Vatandaşın kaydettiği görüntüler, ulaşım sırasında ortaya çıkabilecek düşme veya kaza riskine dair somut bir tablo sunuyor.

vatandaşların çağrısı:

Görüntüyü çeken ve duruma tepki gösteren vatandaş, çocukların güvenliğini vurgulayarak yetkililerden çözüm talep etti. Vatandaşın sözleri şöyle: "Allah göstermesin, kaza, bela olur. Çocuklarımız her gün 2-2,5 kilometrelik yolda patpat olarak tabir edilen aracın kasasında yolculuk yapıyor. Allah göstermesin, çocuklardan biri düşer ve bir şey olursa bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Yetkililerden bir an önce çocuklarımız için servis tahsis edilmesini istiyoruz. Bu şekilde olmaz."

Veliler ve vatandaşlar, öğrencilerin güvenli okula ulaşımı için servis desteği sağlanmasını talep ediyor; yetkililerden hızlı bir müdahale beklendiği vurgulanıyor.

ATABAĞI BELDESİNDE YAKLAŞIK 2-2,5 KİLOMETRE UZAKTA YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN, OKULA ULAŞIM İÇİN...

ATABAĞI BELDESİNDE YAKLAŞIK 2-2,5 KİLOMETRE UZAKTA YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN, OKULA ULAŞIM İÇİN "PATPAT" OLARAK TABİR EDİLEN TARIM ARACININ KASASINDA TAŞINDIĞI GÖRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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