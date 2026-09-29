İş dünyasını veriden değere taşıyın: EGİAD'dan yapay zekâ ve veri çağrısı

EGİAD'dan iş dünyasına dönüşüm çağrısı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen "Yapay Zekâ ve Veri Odaklı Dönüşüm Semineri"nde, şirketlerin rekabet avantajını koruması için yapay zekâ ve veri analitiğinin merkezi bir strateji haline gelmesi gerektiği vurgulandı. Etkinlikte uygulamalı Veri Analitiği Eğitmeni Dr. Atilla Yardımcı da yer aldı ve yeni nesil teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu detaylı şekilde ele alındı.

veriden değer üretmek rekabetin anahtarıdır:

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, yapay zekânın artık yalnızca hız veya otomasyon aracı olmaktan çıktığını, asıl rekabetin şirketlerin sahip olduğu veriyi nasıl yönettikleri ve bu veriden nasıl anlam ürettikleriyle belirlendiğini söyledi. Özhelvacı, dönüşümün merkezinde yer alan unsurların; doğru veri yönetimi, uygun teknoloji seçimi ve etkin yönetim kültürü olduğuna dikkat çekti.

Özhelvacı, "Bugün asıl dönüşüm; şirketlerin sahip oldukları veriyi nasıl yönettikleri, bu veriden nasıl anlam ürettikleri ve elde ettikleri içgörüleri ne ölçüde doğru ve hızlı kararlara dönüştürebildikleriyle gerçekleşiyor" diyerek, yapay zekâya sahip olmanın tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

küresel ve yerel kullanım trendleri:

Seminerde paylaşılan veriler, yapay zekânın kurumsal dünyada hızla yaygınlaştığını gösterdi. Özhelvacı, Stanford Üniversitesi’nin 2026 Yapay Zekâ Endeksi Raporundan aktardığına göre 2025 yılında araştırma kapsamındaki kuruluşların %88'inin yapay zekâyı en az bir iş fonksiyonunda kullandığını, üretken yapay zekânın ise kuruluşların %70'inde en az bir iş fonksiyonuna girdiğini vurguladı. Bu veriler, yapay zekânın artık bir deneme alanı olmaktan çıktığını ortaya koyuyor.

Türkiye özelinde de yükselen bir eğilim olduğu ifade edildi. TÜİK verilerine göre yapay zekâ kullanan girişim oranı 2021'de %2,7 iken 2025'te %7,5'e ulaştı; 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerde bu oran %24,1 düzeyinde gerçekleşti. Yapay zekâ kullanan girişimlerin kullanım alanları arasında üretim veya hizmet süreçleri, Ar-Ge ve işletme süreçleri ön plana çıkıyor.

Özhelvacı ayrıca, yapay zekâ kullanan girişimlerin %41,1'inin teknolojiyi üretim veya hizmet süreçlerinde, %41'inin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde, %40'ının ise işletme süreçleri ve yönetim organizasyonunda yararlandığını belirtti.

dönüşümü yönetebilen liderlik ve yetkinlik ihtiyacı:

EGİAD, dijital dönüşümü sadece teknolojik bir değişim olarak görmüyor; dernek dönüşümün insan kaynağı, yönetim kültürü ve karar alma mekanizmalarını yeniden şekillendirdiğini vurguluyor. Özhelvacı, derneğin üyelerinin bu değişimi dışarıdan izleyen değil, kendi şirketlerinde yöneten liderler olmasını hedeflediğini söyledi.

Seminerin uygulamaya dönük olması ve katılımcılara somut araçlar sunması amaçlandı. EGİAD, üyelerine yeni teknolojileri anlama ve uygulama kapasitesi kazandırmayı kurumsal öncelik olarak belirledi; yapay zekâ ve veri okuryazarlığını gelecek dönemin temel yetkinlikleri arasında gördüğünü ifade etti.

yaratıcı yıkım ve gelecek perspektifi:

EGİAD tarafından hazırlanan "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir - Üçüz Dönüşüm ile İşgücü Piyasasının Yeniden Tasarımı" başlıklı rapora atıf yapan Özhelvacı, Joseph Schumpeter’in yaratıcı yıkım kavramının yapay zekâ ve veri teknolojileriyle yeniden hayat bulduğunu belirtti. Bu süreçte ekonomik yapıların daha yenilikçi, katma değeri yüksek yapılara evrildiği; iş modelleri, üretim süreçleri ve karar mekanizmalarının yeniden şekillendiği vurgulandı.

EGİAD'ın mesajı net: beklemek değil, dönüştürmeye yön vermek gerekiyor. Dernek, Miuul’un katkılarıyla gerçekleştirilen seminerlerin şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına somut katkı sağlamasını hedefliyor ve iş dünyasına şu soruyu yöneltiyor: Yapay zekâyı kullanacak mıyız değil; onu ne kadar doğru, verimli ve stratejik kullanacağız?

Sonuç olarak, EGİAD'ın çağrısı, şirketleri veriyi stratejik bir varlık olarak görmeye; yapay zekâyı ise sadece teknoloji değil, rekabet avantajı üreten bir dönüşüm alanı olarak kurgulamaya davet ediyor.

EGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. KAAN ÖZHELVACI