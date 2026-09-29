Gürsu'da yüzme öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı

gürsu'da kadınlara yönelik ücretsiz yaz kursu:

Gürsu Belediyesi, ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yaz boyunca ücretsiz ve sadece kadınlara yönelik yüzme kursları düzenledi. Uzman bir eğitmen eşliğinde verilen eğitimler, katılımcılar arasında yoğun ilgi gördü ve program sezon boyunca genişletilerek ek kurs saatleriyle takviye edildi.

eğitim süreci ve katılım:

Kurslar, temel yüzme tekniklerinden su güvenliğine kadar farklı düzeylerde planlandı. Belediyenin sağladığı imkânlarla düzenlenen etkinlikler sonucunda yaklaşık 400 kadın kursları tamamlayarak başarılı sayıldı ve sertifika almaya hak kazandı. Katılımcılar, programın erişilebilirliği ve eğitmenlerin yönlendirmesinden memnuniyetlerini dile getirdi.

sertifika töreni ve başkanın mesajı:

Eğitimleri bitiren kadınlar için düzenlenen sertifika törenini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık eşi Sümeyye Işık ile birlikte gerçekleştirdi. Başkan Işık, katılımcılara sertifikalarını takdim ederken, "İlçemizde çocuklarımıza yönelik açtığımız yüzme kursuna gösterilen ilgi kadın vatandaşlarımız tarafından da gösterilince muhteşem bir sezon geçirdik. Sporun her türüne ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, katılımcıların ve yetkililerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

GÜRSU BELEDİYESİ, YAZ BOYUNCA İLÇEDEKİ KADINLARA YÖNELİK AÇTIĞI YÜZME KURSUYLA, YÜZLERCE KADINI YÜZME SPORUNA TEŞVİK ETTİ. ÜCRETSİZ VE SADECE KADINLARA YÖNELİK AÇILAN KURSLARA GÖSTERİLEN YOĞUN İLGİ SONRASINDA, EĞİTİMLERİ BİTEN KADINLARA SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ.