Yıldırım'dan dartta gelecek vaat eden başarı

Yıldırım Belediyespor'dan Erzincan'da dikkat çeken sonuçlar

Yıldırım Belediyesi'nin spor yatırımları, genç sporcuların ulusal arenada öne çıkmasını sağlamaya devam ediyor. Yıldırım Belediyespor Kulübü genç dartçılarından oluşan ekip, Erzincan'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak Sıralama Turlarında önemli dereceler elde etti ve turnuvayı dört madalya ile tamamladı.

Bireysel başarılar ve madalyalar:

Turnuvada Ekim Karaca, Yıldız Kızlar Kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı. Şenol Gül ise Yıldız Erkekler Kategorisinde altın madalyayla kürsünün en üst basamağına çıktı. Aynı kategoride mücadele eden Yağız Aydın ikinci, Umut Demircan ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Bu bireysel dereceler, kulübün turnuvadaki toplam başarısını güçlendirdi.

Takım başarısı ve gelecek hedefleri:

Bireysel performansların toplamı, Yıldızlar Kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşılmasını sağladı. Kulüp ve belediye yetkilileri, altyapıya yapılan yatırımların kısa sürede somut sonuçlar verdiğini belirtiyor ve bu başarıların genç sporcuların motivasyonunu artırdığı vurgulanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, genç sporcuları tebrik ederek başarıların, ilçe genelinde sürdürülen spor politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz, "Spor kenti Yıldırım hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıldırım Belediyesporlu gençlerimizin kentimizi başarıyla temsil etmesi bizleri gururlandırıyor" dedi ve antrenörlere teşekkür etti.

Kulüp yetkilileri, elde edilen sonuçların kalıcı olması için altyapı ve antrenör yatırımlarına devam edileceğini, hedeflerin önümüzdeki turnuvalarda da çocuk ve gençlerin ulusal düzeyde temsil edilmesi olduğunu belirtti. Bu başarılar, Yıldırım'ın spora verdiği önemi ve gelecek vaat eden genç yeteneklerini gözler önüne seriyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, SPORA YÖNELİK YATIRIMLARI VE GELİŞTİRDİĞİ PROJELERLE GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR.