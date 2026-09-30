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Avcılar'da açık rögar kapağı yaşlı kadını dört metre derinliğe sürükledi

Avcılar Gümüşpala'da saat 13.00 civarında, 76 yaşındaki kadın üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metreye düştü; anlar kamerada.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Avcılar'da açık rögar kapağı yaşlı kadını dört metre derinliğe sürükledi

Olayın görüntüleri:

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde saat 13.00 civarında gerçekleşen olayda, 76 yaşındaki bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağının aniden açılması sonucu yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kadını rögardan çıkardı ve müdahale sağladı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri kısa süre içinde ortaya çıktı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kadının rögar kapağına yaklaştığı, kapağa bastığı ve kapağın açılmasıyla birlikte rögara düştüğü anlar net olarak görülüyor. Görüntüler kazanın gelişim sırasını anbean yansıtıyor.

Kurtarma ve müdahale:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kadını rögardan çıkardı. Yetkililer ve ekiplerin müdahalesi sayesinde olay bölgesinde hızlı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Avcılar’da 76 yaşındaki kadının rögara düştüğü anlar kamerada

Avcılar’da 76 yaşındaki kadının rögara düştüğü anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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