Denizli'de jandarmadaki işlemler sonrası adli sürece sevk edilmeyen 10 kişi serbest

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 29 Eylül Salı günü Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren bazı önemli firmalara operasyon düzenlendi.

Operasyon ve ele geçen maddeler:

Yapılan aramalarda, firma merkezleri ile şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu esrar maddesi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si kadın olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası süreç:

Jandarma ekiplerince adreslerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yetkililer, şüphelilerin tamamının adli makamlara sevk edilmeden jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

Soruşturma, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

DENİZLİ’DE İŞ DÜNYASINA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI.