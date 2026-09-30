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Zeytinburnu'da okul çevresi denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yapılan okul çevresi denetiminde durdurulan araçta 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'da okul çevresi denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zeytinburnu'da okul çevresi denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürüttükleri denetimleri sürdürdü. Bugün Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

olayın tespit ve müdahale süreci:

Araçta bulunan M.B. ve Y.A. isimli şahıslar indirilerek üzerleri arandı. Yapılan incelemede 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi. Ekipler, bulguların ardından her iki şahsı da gözaltına aldı.

soruşturma ve işlem sonucu:

Emniyet kaynakları, olayın herhangi bir okul içinde veya doğrudan okulla bağlantılı olarak meydana gelmediğini belirtti. Gözaltına alınan şahıslardan M.B., şüpheli sıfatıyla sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, okul çevresi uygulamalarının devam edeceğini ve benzer denetimlerle çocuk ile gençlerin güvenliğinin korunmasının hedeflendiğini bildirdi. Olayla ilgili adli süreç sürüyor ve ekipler ilçe genelindeki denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Zeytinburnu&#039;nda okul çevresinde yapılan polis uygulaması sırasında 2 şüpheli gözaltına...

Zeytinburnu'nda okul çevresinde yapılan polis uygulaması sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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