Zeytinburnu'da okul çevresi denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürüttükleri denetimleri sürdürdü. Bugün Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

olayın tespit ve müdahale süreci:

Araçta bulunan M.B. ve Y.A. isimli şahıslar indirilerek üzerleri arandı. Yapılan incelemede 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi. Ekipler, bulguların ardından her iki şahsı da gözaltına aldı.

soruşturma ve işlem sonucu:

Emniyet kaynakları, olayın herhangi bir okul içinde veya doğrudan okulla bağlantılı olarak meydana gelmediğini belirtti. Gözaltına alınan şahıslardan M.B., şüpheli sıfatıyla sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, okul çevresi uygulamalarının devam edeceğini ve benzer denetimlerle çocuk ile gençlerin güvenliğinin korunmasının hedeflendiğini bildirdi. Olayla ilgili adli süreç sürüyor ve ekipler ilçe genelindeki denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

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